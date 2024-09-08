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Звезда "Варьятов" Владимир Жогло признался, как реагирует на хейт относительно того, что он не воюет

8 сентября 2024 15:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Владимир Жогло признался, готов ли присоединиться к рядам ВСУ
Украинский юморист Владимир Жогло. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский юморист Владимир Жогло признался, готов ли присоединиться к рядам ВСУ. Артиста обвиняют в том, что телевидение дало ему бронь от службы в армии.

Об этом он рассказал на You-Tube-канале "Львович".

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Юморист объяснил, что не намерен оправдываться в том, что творческим людям не место на фронте. Он добавил, что понимает боль многих украинцев, которые потеряли родных или ожидают их с войны.

"Я считаю, что это справедливый упрек. Люди имеют на это право. Я не могу их в этом ограничить. Никто не имеет права их в этом ограничить. И наверное, что многие из них переживают тяжелую боль, и публичные р*ла, такие как у меня, когда люди видят их, и они еще веселятся, то это их бесит. Возникает логичный вопрос: "Почему он там, а не кто-то другой?". Все что я скажу, будут воспринимать как оправдание. У нас есть публичные люди, культурные деятели, которые позволяют себе говорить: "Я эффективнее здесь, я не для этого"", — отметил Жогло.

Артист добавил, что дважды прошел ВЛК, обновил данные в военкомате и не планирует уклоняться от службы в армии.

Напомним, Алексей Суханов ответил , имеет ли бронь от мобилизации. А также звезда "Лиги смеха" высказалась по поводу мобилизации женщин.

украинские звезды мобилизация хейт война в Украине Владимир Жогло

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