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У війни немає гендеру — зірка "Ліги сміху" висловилася щодо мобілізації жінок

20 серпня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Настя Ткаченко прокоментувала мобілізацію в Україні
Гумористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот з інтерв'ю
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху"та гумористка Настя Ткаченко прокоментувала необхідність жіночої мобілізації в Україні. Акторка впевнена, що в чоловіків та жінок мають бути рівні права навіть у розпал війни.

Про це вона розповіла в інтерв'ю юристці Олені Гаджук.

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На думку акторки, навіть у такий складний для країни час у питанні мобілізації варто надавати громадянам право вибору. Ткаченко поважає жінок, які за власним бажанням взяли до рук зброю, але вона виступила проти посиленої мобілізації чоловіків.

"Я впевнена, що у війни немає гендеру. Думки про те, що чоловіки фізично та морально сильніші — лише стереотип. Якщо жінка сама зробила свій вибір, отримала військову професію і копає окопи нарівні з чоловіками — питань немає. Я вважаю, що такий вибір має бути і в чоловіків", — зазначила Ткаченко.

Акторка додала про те, що багато людей наживаються на війні, та розповіла про реальну ситуацію, коли комбати приховують смерть військового від його рідних заради того, щоб отримувати кошти за нього як за безвісті зниклу особу.

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. А також зірка "Дизель Шоу" відверто розповів про свої переживання у перші дні війни.

Ліга Сміху українські зірки мобілізація чоловіки Настя Ткаченко жінки на війні

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