Настя Ткаченко прокомментировала мобилизацию в Украине

Юмористка Настя Ткаченко. Фото: скриншот с интервью

Звезда "Лиги смеха" и юмористка Настя Ткаченко прокомментировала необходимость женской мобилизации в Украине. Актриса уверена, что у мужчин и женщин должны быть равные права даже в разгар войны.

Об этом она рассказала в интервью юристу Елене Гаджук.

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Настя Ткаченко о мобилизации

По мнению актрисы, даже в такое сложное для страны время в вопросе мобилизации следует предоставлять гражданам право выбора. Ткаченко уважает женщин, которые по собственному желанию взяли в руки оружие, но она выступила против усиленной мобилизации мужчин.

"Я уверена, что у войны нет гендера. Мнение о том, что мужчины физически и морально сильнее — только стереотип. Если женщина сама сделала свой выбор, получила военную профессию и копает окопы наравне с мужчинами — вопросов нет. Я считаю, что такой выбор должен быть и у мужчин", — отметила Ткаченко.

Актриса добавила, что многие люди наживаются на войне и рассказала о реальной ситуации, когда комбаты скрывают смерть военного от его родных ради того, чтобы получать средства за него как за без вести пропавшего.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. А также звезда "Дизель Шоу" откровенно рассказал о своих переживаниях в первые дни войны.