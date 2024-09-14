Отсрочка родственникам погибших – когда отсрочку родственникам погибших могут не продлить

Оформление отсрочки в ТЦК Фото: МОТЦК и СП

В территориальных центрах комплектования иногда отказывают в отсрочке родственникам погибших в войне гражданских, руководствуясь постановлением КМУ. Но это незаконно, потому что закон Украины, имеющий высшую юридическую силу, не требует удостоверения военного от погибшего.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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К юристам обратился с проблемой гражданин, который рассказал, что к изменению в законодательстве ему была предоставлена отсрочка из-за погибшего на войне близкого родственника (гражданского). Сейчас же в ТЦК требуют предоставить удостоверение защитника и отказывают в продлении отсрочки.

Дмитрий Дончак отметил, что впервые отсрочку предоставили правомерно, потому что ни в каких документах не требовалось, чтобы погибший во время боевых действий обязательно был военным.

Почему в ТЦК отказали — и почему этот отказ незаконный

Сейчас такой нормы в новом законе тоже нет, но, отметил Дончак, проблема возникла с другой стороны: "Работники ТЦК при проработке заявлений на отсрочку руководствуются не только Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", но и постановлением КМУ № 560" .

Но, подчеркнул адвокат, отсрочка родственнику погибшего военного все равно должна быть предоставлена — и вот почему: "В случае противоречия норм подзаконного акта нормам закона следует применять нормы закона, поскольку он имеет высшую юридическую силу".