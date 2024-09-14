Право управлять автомобилем - лишение уклоняющего водительских прав - алгоритм действий ТЦК

Человек за рулем. Фото: nnews.com.ua

ТЦК имеет право обратиться в суд с просьбой лишить нарушителя воинского учета права управлять транспортным средством. Но это может произойти только после того, как истечет отведенный законом срок, за который гражданин может выполнить требования ТЦК.

Об этом говорится в Законе Украины о мобилизации №10449, принятом в апреле 2024 года.

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Необновление данных — что дальше

Если гражданин своевременно не обновил военно-учетные данные, территориальный центр комплектования имеет право на определенные действия в отношении этого нарушителя.

Сначала руководитель центра обращается в полицию по поводу задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Если это невозможно осуществить, то руководитель территориального центра комплектования направляет к нарушителю воинского учета рекомендованное письмо с требованием выполнить норму закона.

Когда ТЦК может обратиться в суд

На исполнении этого требования нарушителю воинского учета предоставляется 10 дней.

И только после этого, если военнообязанный не обновит военно-учетные данные, ТЦК имеет право обратиться в суд с просьбой лишить нарушителя права управлять транспортным средством.