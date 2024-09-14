Штрафы для уклонистов - кто уполномочен принимать решение

Мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. В то же время, решение о наложении взыскания может принимать только начальник ТЦК и СП.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио.

Читайте также:

Кто может налагать штраф на уклонистов

По словам адвоката, специфика таких штрафов в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и только в помещении ТЦК.

"Условно он выступает как своеобразный судья по этому делу, рассматривает материалы, касающиеся возможной виновности личности, рассматривает доказательства и принимает постановление о привлечении к админответственности", — сказал Кичко.

Он отметил, что такого права не имеют работники полиции или суда — никто кроме начальника ТЦК не может наложить этот штраф. Правозащитник объяснил, что так предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Наряду с этой спецификой применяют и общие нормы — требования к составлению протокола, к постановлению, возможность наложения взыскания и т.д. Ведь человек может захотеть затем этот штраф обжаловать, поэтому действуют общие нормы по административным правонарушениям", — добавил адвокат.