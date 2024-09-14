Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации arrow

Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

14 сентября 2024 22:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Штрафы для уклонистов - кто уполномочен принимать решение
Мужчины в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине за уклонение от мобилизации предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. В то же время, решение о наложении взыскания может принимать только начальник ТЦК и СП.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио.

Читайте также:

Кто может налагать штраф на уклонистов

По словам адвоката, специфика таких штрафов в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и только в помещении ТЦК.

"Условно он выступает как своеобразный судья по этому делу, рассматривает материалы, касающиеся возможной виновности личности, рассматривает доказательства и принимает постановление о привлечении к админответственности", — сказал Кичко.

Он отметил, что такого права не имеют работники полиции или суда — никто кроме начальника ТЦК не может наложить этот штраф. Правозащитник объяснил, что так предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Наряду с этой спецификой применяют и общие нормы — требования к составлению протокола, к постановлению, возможность наложения взыскания и т.д. Ведь человек может захотеть затем этот штраф обжаловать, поэтому действуют общие нормы по административным правонарушениям", — добавил адвокат.

Также важные новости дня по теме:

штрафы мобилизация повестки ТЦК и СП уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

22:42 Украина начала производить снаряды образца НАТО — Камышин поделился деталями

22:33 На Прикарпатье мужчина не явился в ТЦК из-за больной бабушки — что решил суд

22:25 Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:22 Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые

22:03 Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и анонсировал план победы Украины

21:49 Орбан потренировался вместе со Шварценеггером и "уступил" ему свое кресло

21:29 Сырский доложил Зеленскому о фронте и операции на Курщине — вечернее обращение президента

21:21 Графики отключений — какая ситуация со светом в Одесской области будет завтра

Срочная новость

23:22 В Харькове раздались взрывы

22:59 Адвокат объяснил, кто может штрафовать за уклонение от мобилизации

22:42 Украина начала производить снаряды образца НАТО — Камышин поделился деталями

22:33 На Прикарпатье мужчина не явился в ТЦК из-за больной бабушки — что решил суд

22:25 Цены на топливо в Украине — во сколько обойдется бензин завтра

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:22 Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые

22:03 Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и анонсировал план победы Украины

21:49 Орбан потренировался вместе со Шварценеггером и "уступил" ему свое кресло

21:29 Сырский доложил Зеленскому о фронте и операции на Курщине — вечернее обращение президента

21:21 Графики отключений — какая ситуация со светом в Одесской области будет завтра

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра