В Минэкономики рассказали, сколько средств может принести в госбюджет экономическое бронирование

Сколько средств может принести экономическое бронирование в бюджет — подсчеты Минэкономики
Кабинет Министров, разрабатывая проект государственного бюджета на 2025 год, не рассчитывал на экономическое бронирование. В то же время, по оценкам Минэкономики, это может принести дополнительные 100 млрд грн доходов.
Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко 18 сентября в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.
Подробнее об экономическом бронировании
По словам Свириденко, в проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрены поступления от экономического бронирования. Она подчеркнула, что к этому вопросу власти вернутся только тогда, когда будет уверенность в достаточном обеспечении армии для продолжения боевых действий. Основным приоритетом остается оборона страны и поддержка военных.
Свириденко добавила, что экономическое бронирование может стать одним из шагов по детенизации экономики, принеся государству до 100 млрд грн. По подсчетам Минэкономики, около 1,7 млн человек работают в тени, в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, транспорт и строительство.
"Если "детинизировать" 10% от этого количества, то мы получим 170 000 человек. И так можно пройтись по многим секторам и сопоставить зарплаты, которые показывают рекрутинговые агентства с данными Госстата", — пояснила она.
По словам чиновника, дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации".
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине нарабатывается механизм внедрения экономического бронирования. Оно поможет прибавлять в бюджет по 10 млрд грн ежемесячно. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ответил, насколько реально ввести экономическое бронирование в 2024 году.
Мы также писали, что Кабинет Министров Украины допускает возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день такую "бронь" имеют более 900 тысяч человек.
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