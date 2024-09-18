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Сколько средств может принести экономическое бронирование в бюджет — подсчеты Минэкономики

18 сентября 2024 16:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Минэкономики рассказали, сколько средств может принести в госбюджет экономическое бронирование
Первая вицепремьер — министр экономики Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет Министров, разрабатывая проект государственного бюджета на 2025 год, не рассчитывал на экономическое бронирование. В то же время, по оценкам Минэкономики, это может принести дополнительные 100 млрд грн доходов.

Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко 18 сентября в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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По словам Свириденко, в проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрены поступления от экономического бронирования. Она подчеркнула, что к этому вопросу власти вернутся только тогда, когда будет уверенность в достаточном обеспечении армии для продолжения боевых действий. Основным приоритетом остается оборона страны и поддержка военных.

Свириденко добавила, что экономическое бронирование может стать одним из шагов по детенизации экономики, принеся государству до 100 млрд грн. По подсчетам Минэкономики, около 1,7 млн человек работают в тени, в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, транспорт и строительство.

"Если "детинизировать" 10% от этого количества, то мы получим 170 000 человек. И так можно пройтись по многим секторам и сопоставить зарплаты, которые показывают рекрутинговые агентства с данными Госстата", — пояснила она.

По словам чиновника, дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации".

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине нарабатывается механизм внедрения экономического бронирования. Оно поможет прибавлять в бюджет по 10 млрд грн ежемесячно. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ответил, насколько реально ввести экономическое бронирование в 2024 году.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины допускает возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день такую "бронь" имеют более 900 тысяч человек.

госбюджет Минэкономики Юлия Свириденко экономика экономическое бронирование

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