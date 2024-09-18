В Минэкономики рассказали, сколько средств может принести в госбюджет экономическое бронирование

Первая вицепремьер — министр экономики Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров, разрабатывая проект государственного бюджета на 2025 год, не рассчитывал на экономическое бронирование. В то же время, по оценкам Минэкономики, это может принести дополнительные 100 млрд грн доходов.

Об этом рассказала первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко 18 сентября в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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Подробнее об экономическом бронировании

По словам Свириденко, в проекте государственного бюджета на 2025 год не предусмотрены поступления от экономического бронирования. Она подчеркнула, что к этому вопросу власти вернутся только тогда, когда будет уверенность в достаточном обеспечении армии для продолжения боевых действий. Основным приоритетом остается оборона страны и поддержка военных.

Свириденко добавила, что экономическое бронирование может стать одним из шагов по детенизации экономики, принеся государству до 100 млрд грн. По подсчетам Минэкономики, около 1,7 млн человек работают в тени, в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, транспорт и строительство.

"Если "детинизировать" 10% от этого количества, то мы получим 170 000 человек. И так можно пройтись по многим секторам и сопоставить зарплаты, которые показывают рекрутинговые агентства с данными Госстата", — пояснила она.

По словам чиновника, дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации "в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации".

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине нарабатывается механизм внедрения экономического бронирования. Оно поможет прибавлять в бюджет по 10 млрд грн ежемесячно. Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ответил, насколько реально ввести экономическое бронирование в 2024 году.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины допускает возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. На сегодняшний день такую "бронь" имеют более 900 тысяч человек.