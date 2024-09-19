Економічне бронювання — скільки доведеться платити чоловікам щомісячно

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні планують ввести економічне бронювання від мобілізації. Для того, аби його отримати, військовозобов'язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в інтерв'ю для Знай.UA.

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Так, система економічного бронювання дозволить чоловікам отримати відстрочку від мобілізації за певну плату — від 20 до 30 тисяч гривень.

За словами Кицака, механізм працюватиме через роботодавців, але компанії зможуть забронювати не всіх своїх працівників. Це стосуватиметься лише частину з тих співробітників, які перебувають на військовому обліку.

Наразі у Раді обговорюється варіант, за яким можна буде забронювати від 30% до 50% чоловіків. Депутат розповів, що у комітеті вже розроблено кілька варіантів, але остаточного рішення ще немає.

Однак його має ухвалити уряд — він визначить деталі бронювання та перелік осіб, які зможуть скористатися можливістю. Також міністри мають прийняти відповідну постанову, аби врегулювати всі питання, пов’язані з ініціативою.