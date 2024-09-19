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Коли студент може потрапити під мобілізацію — юристи назвали випадки

19 вересня 2024 09:45
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мобілізація студентів — в якому випадку законна
Військові збори. Фото: Черкаський обласний ТЦК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовозобов'язаний громадянин України, який стає здобувачем освіти, не застрахований від мобілізації автоматично. В студента має бути відповідний витяг із Єдиного державного реєстру освіти, де зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству, та він має вчасно повідомляти про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. —

Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна.

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Українець, який вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання, має право на відстрочку. Після того, студент отримує витяг із Єдиного державного реєстру освіти, де йдеться, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству, на нього розповсюджуються вимоги ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Але є нюанс: про свою відстрочку від мобілізації студент має вчасно інформувати ТЦК, направляючи відповідні документи. За словами юристів, наявність права на відстрочку не робить її автоматичною, якщо все правильно не оформити.

Як розповіла адвокат Катерина Аніщенко, у працівників ТЦК та СП можуть виникати питання, якщо чоловік вже у дорослому віці вступив до вишу вперше та подає документи на відстрочку.

"Один із працівників ТЦК у Києві сказав: "У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився". Це, звісно, гумор. Однак сьогодні в Україні на законодавчому рівні такі чоловіки мають на це повне право, оскільки для отримання освіти немає вікових обмежень", — пояснила Аніщенко.

Юристи нагадують, що, згідно із законом, всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. Саме тому військово-облікові дані у студентів перевіряють співробітники ТЦК.  За словами адвоката, порушенням в таких випадках є лише виписування наказу на мобілізацію студентів, якщо вони справді є студентами денної форми навчання та не порушують вимог законодавства.

Оскарження мобілізації в суді

Існує судова практика, коли адвокати оскаржують факт мобілізації хлопців молодше 25 років. Але, за словами адвоката, ця практика не зовсім позитивна у бік мобілізованого.

"Наприклад, хлопець на момент закінчення школи пішов до ТЦК і став на військовий облік, зараз йому ще не має 25 років, але він стояв на військовому обліку, не має права на відстрочку й не є студентом. Але якщо при перебуванні на військовому обліку його було зараховано до реєстру військовозобов'язаних, то він підлягає мобілізації на загальних підставах", — розповіла Аніщенко.

Також юристи нагадують, що студенти, які вчаться на денній формі навчання, під час воєнного стану не можуть виїздити за кордон.

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