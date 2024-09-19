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Когда студент может попасть под мобилизацию — юристы назвали случаи

19 сентября 2024 09:45
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мобилизация студентов – в каком случае законна
Военные сборы. Фото: Черкасский областной ТЦК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военнообязанный гражданин Украины, который становится соискателем образования, не застрахован от мобилизации автоматически. У студента должна быть соответствующая выписка из Единого государственного реестра образования, где указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству, и он должен своевременно уведомлять об этом территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в интервью РБК-Украина.

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Украинец, который впервые получает высшее образование на дневной форме обучения, имеет право на отсрочку. После того, студент получает выписку из Единого государственного реестра образования, где говорится, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству, на него распространяются требования ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Но есть нюанс: о своей отсрочке от мобилизации студент должен вовремя информировать ТЦК, направляя соответствующие документы. По словам юристов, наличие права на отсрочку не делает ее автоматической, если все правильно не оформить.

Как рассказала адвокат Екатерина Анищенко, у работников ТЦК и СП могут возникать вопросы, если человек уже во взрослом возрасте поступил в вуз впервые и подает документы на отсрочку.

"Один из работников ТЦК в Киеве сказал: "У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образованная! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился". Это, конечно, юмор. Однако сегодня в Украине на законодательном уровне такие мужчины имеют на это полное право, поскольку для получения образования нет возрастных ограничений", — пояснила Анищенко.

Юристы напоминают, что, согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете. Именно поэтому военно-учетные данные у студентов проверяют сотрудники ТЦК.  По словам адвоката, нарушением в таких случаях является только выписывание приказа на мобилизацию студентов, если они действительно являются студентами дневной формы обучения и не нарушают требований законодательства.

Обжалование мобилизации в суде

Существует судебная практика, когда адвокаты оспаривают факт мобилизации ребят моложе 25 лет. Но, по словам адвоката, эта практика не совсем положительная в сторону мобилизованного.

"Например, парень на момент окончания школы пошел в ТЦК и стал на воинский учет, сейчас ему еще нет 25 лет, но он стоял на воинском учете, не имеет права на отсрочку и не является студентом. Но если при пребывании на воинском учете он был зачислен в реестр военнообязанных, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", — рассказала Анищенко.

Также юристы напоминают, что студенты, которые учатся на дневной форме обучения, во время военного положения не могут выезжать за границу.

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