Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации arrow

В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

19 сентября 2024 10:38
Артем Кругленко - Редактор
Экономическое бронирование – сколько придется платить мужчинам ежемесячно
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: АрмияInform
Артем Кругленко - Редактор

В Украине планируют ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в интервью для Знай.UA.

Читайте также:

Экономическое бронирование

Так, система экономического бронирования позволит мужчинам получить отсрочку от мобилизации за определенную плату — от 20 до 30 тысяч гривен.

По словам Кицака, механизм будет работать через работодателей, но компании смогут забронировать всех своих работников. Это касается только части из тех сотрудников, которые находятся на военном учете.

В Раде обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30% до 50% мужчин. Депутат рассказал, что в комитете уже разработано несколько вариантов, но окончательного решения еще нет.

Однако его должно принять правительство — оно определит детали бронирования и перечень лиц, которые могут воспользоваться возможностью. Также министры должны принять соответствующее постановление для урегулирования всех вопросов, связанных с инициативой.

Также важные новости дня по теме:

военный призыв мобилизация бронирование ТЦК и СП экономическое бронирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:53 На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника

11:48 Российские обстрелы обесточили Сумскую область — в Укрэнерго оценили состояние энергосистемы

11:41 Известный тренер назвал нового лидера донецкого Шахтера в Лиге чемпионов

11:41 Украинцев могут лишить льгот на коммуналку — кого именно и почему

11:35 На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:34 К председателю фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете пришли с обыском — что известно

11:26 В Минобороны заявили о рекордном росте количества пользователей Резерв+ и Армия+

11:14 В Харькове задержали российского информатора, который собирал данные о перемещении ВСУ

11:08 В Польше придумали, как давить на Украину по поводу Волынской трагедии, — СМИ

11:00 Переселенцам предоставят новую денежную помощь — требования и как оформить

11:53 На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника

11:48 Российские обстрелы обесточили Сумскую область — в Укрэнерго оценили состояние энергосистемы

11:41 Известный тренер назвал нового лидера донецкого Шахтера в Лиге чемпионов

11:41 Украинцев могут лишить льгот на коммуналку — кого именно и почему

11:35 На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:34 К председателю фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете пришли с обыском — что известно

11:26 В Минобороны заявили о рекордном росте количества пользователей Резерв+ и Армия+

11:14 В Харькове задержали российского информатора, который собирал данные о перемещении ВСУ

11:08 В Польше придумали, как давить на Украину по поводу Волынской трагедии, — СМИ

11:00 Переселенцам предоставят новую денежную помощь — требования и как оформить

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации