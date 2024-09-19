Экономическое бронирование – сколько придется платить мужчинам ежемесячно

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Украине планируют ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в интервью для Знай.UA.

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Так, система экономического бронирования позволит мужчинам получить отсрочку от мобилизации за определенную плату — от 20 до 30 тысяч гривен.

По словам Кицака, механизм будет работать через работодателей, но компании смогут забронировать всех своих работников. Это касается только части из тех сотрудников, которые находятся на военном учете.

В Раде обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30% до 50% мужчин. Депутат рассказал, что в комитете уже разработано несколько вариантов, но окончательного решения еще нет.

Однако его должно принять правительство — оно определит детали бронирования и перечень лиц, которые могут воспользоваться возможностью. Также министры должны принять соответствующее постановление для урегулирования всех вопросов, связанных с инициативой.