Бронирование от мобилизации – проблемы с которыми сталкиваются работодатели

Мужчины в очереди в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работодателям стало труднее вести бизнес и сохранить профессиональных работников в компании из-за мобилизации. Юристы объяснили в чем возникают самые большие проблемы при бронировании работников\.

Об этом рассказали юристы Светлана Тетеря и Карина Пидмурняк в статье для Юридической газеты.

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Какие проблемы возникают при бронировании работников от мобилизации

Юристы отметили, что работодатели часто могут забронировать своих работников от мобилизации еще на этапе подготовки документов. Чаще у трудоустроенных нет актуальной формы военно-учетного документа (ВОД) или он вообще отсутствует. Также у работников нередко отсутствует военно-учетная специальность (ВОС), бывают случаи внесения ошибочных данных или разногласия между имеющимися в ВОД и реестре.

Также в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг". — Ред.) в большинстве случаев бывают случаи полного отсутствия данных о работниках.

Чтобы устранить такие ошибки, работники ТЦК тратят много времени, есть случаи, когда работника вместо предоставления бронирования наоборот мобилизуют, поскольку даже наличие у работодателя права бронировать работника не может препятствовать его мобилизации.

Здесь юристы советуют пользоваться приложением "Резерв+" или "Дія", а чтобы исключить случаи мобилизации работников, которые должны подлежать броне, власти должны были ввести законодательный запрет. Адвокаты считают, что было бы более логичным, если бы на период прохождения процедур военного учета работник не мог подлежать мобилизации.

Возвращают списки и не объясняют причин

Кроме того, юристы обратили внимание на то, что существуют трудности в согласовании Минобороны списков работников на бронирование. В частности, там нередко возвращают списки без согласования и не указывают конкретные причины, которые считают основаниями для отказа.

"В то же время следует также отметить, что Порядком № 76 не определен четкий перечень оснований, по которым Минобороны может вернуть списки без согласования. Эти проблемы могут быть решены или из-за внесения изменений в Порядок № 76 относительно определения оснований возврата Минобороны списков на бронирование без согласования и порядка предоставление замечаний им замечаний к спискам в таком случае, или, по крайней мере, из-за изменения Минобороны подхода к согласованию списков", — объясняют юристы.

Впрочем, описанные проблемы частично решили с введением электронного бронирования в "Дії". Однако по техническим причинам, этот способ недоступен для обособленных подразделений юридических лиц, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, постоянных представительств нерезидентов, а также в случае, если о работнике отсутствуют сведения в "Оберіг" или на веб портале "Дія" не отображаются сведения о его трудоустройстве

Иногда возникают технические проблемы – в системе некорректно отображаются сведения о количестве военнообязанных работников.

Напомним, недавно в Минэкономики подсчитали, сколько принесет денег в бюджет экономическое бронирование военнообязанных. Также юристы назвали суммы штрафов, которые можно получить в случае неявки в ТЦК и в каких случаях можно обжаловать.