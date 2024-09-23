Мобилизация в Украине — кто будет платить за бронирование работников

Женщина разговаривает с представителем ТЦК. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Работодатели будут платить за экономическое бронирование военнообязанных работников, но количество забронированных будет ограничено 30-50%. Окончательное решение еще разрабатывается на уровне правительства и комитетов.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по экономическому развитию Богдан Кицак в эфире Киев24.

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Кто будет платить за бронирование

Кицак отметил, что за экономическое бронирование работников будет платить работодатель. Однако он не сможет забронировать более 30% или 50% военнообязанных.

"Саму сумму бронирования платит работодатель. И не за всех забронированных мужчин. Количество ограничения будет от 30 до 50 процентов, в зависимости от того, какое будет принято окончательное решение", — заявил нардеп.

Он добавил, что пока конечного решения еще нет. По его словам, в комитете по вопросам экономического развития было разработано несколько концепций, в рамках которых, собственно, и предполагался запуск общественной большой дискуссии о возможности введения экономического бронирования.

"Поэтому суммы, которые там предусмотрены, это от 20-30 тысяч гривен и гибридный формат, о котором все общество уже и так дискутирует", — отметил Кицак.

Народный депутат отметил, что в Раде ждут финализированное решение от Кабинета министров, который отрегулирует или расширит перечень людей, которые допускаются к бронированию.

Напомним, граждане, имеющие бронь, могут предоставить ТЦК только электронный военно-учетный документ, но в нем обязательно должен быть QR-код. Без него е-ВОД не будет считаться действующим — и доказать факт бронирования будет невозможно.

Ранее мы писали о том, что забронированные мужчины имеют право на выезд за границу в условиях военного времени. Для этого нужно иметь определенный список документов и причину.