Социальные гарантии и выплаты для военных — как доказать нарушение прав

Военный кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие могут рассчитывать на социальные гарантии. Представители правозащитного центра "Принцип" и киевского рекрутингового центра рассказали, что делать в случае нарушения социальных гарантий.

Об этом сообщило издание DOU.

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Основы социальной защиты

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", основным документом, регулирующим социальные гарантии военных, определено, что до попадания в конкретную воинскую часть мобилизованные проходят базовую общую военную подготовку продолжительностью не менее одного месяца. Эта гарантия касается тех, кто не обладал предыдущим военным опытом.

Выплаты и материальное обеспечение

Одной из основных форм социальной защиты является обеспечение военных всем необходимым, в частности вещами и едой. Мобилизированные получают два комплекта форменной одежды, в которые входят китель, брюки, зимняя куртка, две рубашки поло, футболки, летние носки и другие элементы. На начальном этапе также предоставляются шлем, баллистические очки и берцы.

Что касается финансовых аспектов, в Вооруженных Силах Украины термин "зарплата" заменен "денежным обеспечением". Это включает:

Основные ежемесячные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавки за выслугу лет.

Дополнительные ежемесячные выплаты: повышение оклада, прибавки, премии.

Единовременные выплаты: вознаграждения за участие в парашютных скачках, противоминной деятельности и т.д.

Денежное довольствие военнослужащих, как мобилизованных, так и контрактников, можно описать следующей формулой:

ПО + ОВЗ + (ПО + ОВЗ) * НВР + (ПО + ОВЗ) * НзТ + (ПО + ОВЗ) * НОПС + ПО * П + ПО × другая надбавка/доплата/вознаграждение, где:

ПО – должностной оклад;

ОВЗ - оклад по воинскому званию;

НВР - надбавка за выслугу лет;

НзТ – надбавка за секретность;

НОПС – надбавка за особенности службы;

П – премия.

Окончательная сумма выплат зависит от должности, воинского звания, продолжительности и условий службы, а также квалификации и степени военнослужащего. К примеру, прибавка может колебаться от 3% до 20% и более.

В Украине пока доступен калькулятор денежного довольствия , хотя он пока охватывает только основные виды выплат.

Дополнительные вознаграждения во время военного положения также предусмотрены. В частности, возможны следующие суммы:

100 тыс. грн - для военных, участвующих в боевых действиях на линии разграничения.

70 тыс. грн - для тех, кто выполняет задачи на первом эшелоне обороны или на территории противника. А также между позициями российских и украинских войск или на временно оккупированной территории Украины (к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения задач).

50 тыс. грн - для военных, работающих в штабах и органах управления.

30 тыс. грн - за выполнение специальных задач.

15-30 тыс. грн - для руководящего состава в учебных воинских частях.

Кроме того, военнослужащие могут получить финансовые вознаграждения за уничтоженное или захваченное вооружение, варьирующееся от 4 до 300 прожиточных минимумов. Это означает, что суммы могут составлять от 12112 грн до 908400 грн, в зависимости от типа техники, уничтоженной во время выполнения боевых задач.

Помощь военным от городов

В Украине военнослужащие, как мобилизованные, так и контрактники, могут получать финансовую поддержку, которая зависит от их места жительства. Суммы единовременных выплат колеблются от 10 до 50 тысяч гривен, но не во всех городах они доступны.

В Киеве мобилизованные могут рассчитывать на 30 тысяч гривен. Одесса также оказывает поддержку своим военным, выплачивая 20 тысяч гривен как мобилизованным, так и контрактникам. В Харьковской области финансовая помощь доступна только в Богодуховском обществе, где мобилизованные получают 50 тысяч гривен. Эта сумма касается всех мобилизованных, включая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в общине.

В Чернигове военные получают 15 тысяч гривен, тогда как в Ивано-Франковске участвующие в боевых действиях на передовой могут получить 50 тысяч гривен. Находящиеся дальше от фронта имеют право на 20 тысяч гривен. В Тернополе мобилизованные и контрактники получают 10 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Выплаты за повреждение здоровья

Государство обеспечивает одноразовую финансовую помощь военнослужащим за травмы, полученные при исполнении обязанностей, такие как контузии и ранения. Выплаты производятся только в случаях, когда травма привела к инвалидности или частичной потере трудоспособности.

Для получения пособия при частичной потере трудоспособности, если инвалидность не была установлена, нужно получить заключение медико-социальной экспертной комиссии о степени потери трудоспособности в процентном соотношении. Сумма помощи определяется как процент от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных, что составляет 3028 гривен. К примеру, при 25% потери трудоспособности сумма составит 52 990 гривен.

Прохождение комиссии должно состояться в течение трех месяцев после увольнения с военной службы, а сроки выплаты не регулируются законодательством.

В 2024 году, в случае установления инвалидности, связанной с исполнением обязанностей военной службы, размеры пособия составляют:

I группа инвалидности - 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн);

- 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн); II группа инвалидности – 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн);

– 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн); III группа инвалидности – 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).

При инвалидности, связанной с прохождением военной службы, суммы пособия составляют:

I группа инвалидности - 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);

- 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн); II группа инвалидности - 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн);

- 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн); III группа инвалидности – 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн).

Социальные гарантии для наемных работников и ФЛП

В течение военной службы работники, оформленные в соответствии с Кодексом законов о труде (КЗоТ), сохраняют свои должности и рабочие места.

Однако поддержка не ограничивается только наемными работниками. Многие IT-компании, работающие с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), также пытаются поддержать своих сотрудников. Согласно опросам, 68% служащих IT-специалистов имеют сохраненные рабочие места, а 60% получают финансовую поддержку. После возвращения к работе некоторые компании предлагают возможность вернуться в предыдущие проекты или ищут новые возможности. Кроме того, предприятия часто помогают с приобретением необходимого оборудования, одежды и экипировки.

Контрактники и мобилизованные имеют право заниматься предпринимательской деятельностью как ФЛП, за исключением некоторых должностных лиц Вооруженных Сил Украины, которым запрещено заниматься совместной деятельностью, независимо от того, подписали ли они контракт или были мобилизованы.

В течение военной службы ФЛПы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности. Время, проведенное в армии, засчитывается в страховой и трудовой стаж, а также стаж государственной службы.

Отпуска

Относительно отпусков, военнослужащие, как и наемные работники, имеют право на отпуск. Продолжительность основного отпуска для мобилизованных и контрактников одинакова и не может превышать 30 календарных дней во время военного положения. Отпуск по семейным обстоятельствам длится до 10 дней с сохранением денежного довольствия. Время на дорогу в место отпуска не включается в основные дни отпуска, но может быть дополнительно начислено до двух дней.

За уничтоженную военную технику врага предоставляется до 15 дней дополнительного отпуска в год. В случае болезни или ранения военнослужащий имеет право на больничный, продолжительность которого определяется выводом военно-врачебной комиссии (ВЛК). Если лечение длится 30 дней или больше, предоставляется отпуск по состоянию здоровья.

Больничный в случае болезни длится 30 дней, а по медицинским показаниям после травм - до 60 дней с сохранением денежного довольствия.

Если военнослужащий освобожден из плена, он может по своему желанию получить дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия.

Медицинская помощь военнослужащим

Военнослужащие имеют право бесплатного лечения в учреждениях военной медицины, которое включает реабилитацию и протезирование. Направление для лечения осуществляется через воинскую часть. В период военного положения участники боевых действий с соответствующими выводами военно-врачебных комиссий (ВЛК) могут получить направление на лечение за границей, если в Украине невозможно провести необходимые медицинские процедуры, например, протезирование.

После лечения в госпитале также можно получить путевку на бесплатное санаторно-курортное лечение на основе заключения ВЛК.

Во время военного положения военнослужащие имеют право на бесплатный забор, криоконсервацию и хранение репродуктивных клеток. Это необходимо для защиты репродуктивных возможностей при потере функций во время службы.

Гарантии во время командировки

Военные имеют право на бесплатный проезд по всем видам транспорта во время командировки и в отпуск, а также к новому месту жительства после увольнения со службы. Они могут покупать проездные документы вне очереди и бронировать отели, предъявив командировочное удостоверение.

Кроме того, военнослужащие получают суточные в командировках и могут возмещать документально подтвержденные расходы, такие как аренда жилья.

Льготы по кредитам

Военные, участвовавшие в боевых действиях, а также их законные партнеры освобождаются от штрафов и пени за невыполнение обязательств перед банками. Это правило не распространяется на кредиты на покупку недвижимости и автомобилей.

Выплаты после увольнения со службы

Мобилизированные военнослужащие имеют право на финансовую помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% от минимального обеспечения,

Единовременное пособие за каждый год службы составляет 50% от денежного довольствия, но предоставляется только в определенных случаях, таких как освобождение из-за состояния здоровья или в связи с освобождением из плена.

Право на пенсионное обеспечение регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Окончательная сумма выплат будет зависеть от продолжительности службы, стажа работы и других обстоятельств и рассчитана индивидуально.

Кроме того, члены семьи погибшего военного имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Как отличаются социальные гарантии для контрактников и мобилизованных

Социальные гарантии для военнослужащих могут значительно варьироваться в зависимости от их статуса: мобилизованные, контрактники, курсанты или резервисты. Важными факторами, влияющими на эти гарантии, являются выслуга лет, воинское звание и участие в боевых действиях.

Например, выслуга лет оказывает непосредственное влияние на возможность получения жилья или компенсации за него. Для получения определенных льгот, таких как жилье, нужно иметь выслугу не менее 20 лет. Для контрактников и офицеров также есть отдельные положения. Военнослужащие по контракту сохраняют право на жилую площадь, которое занимали до начала службы, и не могут быть исключены из учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основные отличия в социальных гарантиях между мобилизованными и контрактниками состоят в следующих аспектах:

Подъемная помощь Контрактники имеют право на подъемную помощь при переезде на новое место службы. Она составляет 50% от их месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, переезжающего вместе с ними. Компенсация за имущество: В случае увольнения контрактники получают компенсацию за неполученное вещное имущество. Программа "Еселя": Контрактники могут получить жилье по льготной программе с процентной ставкой 3%, срок кредитования - до 20 лет. Сертификат на покупку авто: Военнослужащие, подписавшие контракт, получают сертификат на 150 тысяч гривен на покупку транспортного средства в течение трех месяцев после заключения контракта. Компенсация за ипотеку Они имеют право на компенсацию 50% первого взноса по кредиту под ипотеку, а также дополнительные 100 тысяч гривен после первого и второго года службы. Единоразовая выплата: Контрактники получают одноразовую выплату после подписания первого контракта. В 2024 году суммы составляют 24224 грн для рядового состава, 27252 грн для сержантского и 30280 грн для офицеров. Помощь после увольнения: В определенных случаях контрактники могут получить единовременную денежную помощь после увольнения в размере 50% денежного довольствия за каждый год службы.

Как мобилизованному доказать нарушение прав на социальные гарантии

В правозащитном центре для военнослужащих Принцип отмечают, что военные часто сталкиваются с нарушениями своих социальных прав. Наиболее распространенные проблемы включают:

Задержку в выплатах денежного довольствия, в том числе компенсаций за ранения и других государственных пособий.

Игнорирование жалоб о состоянии здоровья и отказе в направлении на лечение или прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Отказ в предоставлении отпуска.

Примеры из практики

Одним из иллюстративных случаев является история военнослужащего, ранившегося во время выполнения боевого задания в районе Торецкая. Несмотря на наличие справки, подтверждающей обстоятельства получения травмы при защите Родины, во время стационарного лечения и отпуска ему выплачивали только основную заработную плату, без надлежащей компенсации в 100 тыс. грн. Юристы смогли доказать в суде, что военный имеет право на эту финансовую поддержку.

Другой случай касается военнослужащего, получившего ранение в голову во время выполнения задания в Лимане. После лечения ему была назначена ограниченная пригодность, однако выплата денежного довольствия была приостановлена, и он получал только 800 грн в месяц вместо положенных 20 100 грн. Юристы посоветовали ему подать рапорт командиру для пересчета выплат.

Что делать в случае нарушения прав

Если вы обнаружили нарушение социальных гарантий, важно знать, какие действия предпринять, поскольку алгоритм действий зависит от конкретной ситуации.

1. Выплата денежного довольствия военным

Прежде чем принимать какие-либо меры, следует выяснить причины задержки выплат. Для этого необходимо подать рапорт командиру, в котором вы будете требовать разъяснения. После получения ответа, в зависимости от ситуации, вы можете:

Подать жалобу горячую линию Министерства обороны Украины.

Обратиться в высшее командование.

В случае неудовлетворительного решения вопроса подать иск в суд.

2. Неоказание медицинской помощи

В ситуации, когда военнослужащему не оказывают медицинскую помощь, важно также сначала обратиться к командиру с письменным рапортом, в котором следует четко изложить все жалобы и, по возможности, добавить медицинские документы.

3. Важность письменного рапорта

Вне зависимости от типа нарушения, основным документом для взаимодействия с воинской частью является письменный рапорт. Он должен быть адресован непосредственному командиру и обязательно зарегистрирован в части. Это позволяет подтвердить факт обращения и отказа в удовлетворении просьбы.

4. Действия в случае отказа командира

Если рапорт не регистрируется или вам отказывают, необходимо потребовать письменного отказа с обоснованием. В случае, если командир отказывается принять рапорт, его можно направить ценным письмом в адрес воинской части с описанием вложения и требованием предоставить письменный ответ.

5. Когда адрес части неизвестен

Если найти адрес воинской части не удается, рапорт можно послать через Министерство обороны Украины, приобщив соответствующее заявление.

6. Требования к ответу на рапорт

Ответ на рапорт должен быть письменным и содержать решения на все поставленные вопросы. В случае отказа командир обязан навести законодательные акты, которые стали основанием для отказа, а также разъяснить порядок обжалования.

7. Новые изменения в процессе работы с рапортами

С 9 августа 2024 утвержден новый порядок представления рапортов для военнослужащих ВСУ, МОУ и ГСБТ. Основные изменения:

Возможность представления рапорта в устной, письменной или электронной форме.

Сроки рассмотрения рапортов: устные – немедленно, письменные – до 48 часов по определенным категориям.

Запрет отказов в рассмотрении из-за формальных ошибок.

Если рапорт остался без ответа, военнослужащий имеет право жаловаться в высшее командование или обращаться к омбудсмену для защиты своих прав.

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