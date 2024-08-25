Зарплати в Україні — скільки отримають військові з 1 вересня

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні військові продовжуватимуть отримувати щомісячні виплати за службу з 1 вересня. Зміни не торкнуться основних виплат, а стосуватимуться лише додаткових доплат.

Новини.LIVE розповідають, скільки будуть платити військовослужбовцям у вересні.

Читайте також:

Грошове забезпечення військових у вересні

Мінімальна заробітна плата мобілізованих військовослужбовців складає 33 тисячі гривень. Ця сума включає базовий оклад у 20 тисяч гривень, а також доплату в розмірі 13 тисяч гривень за військове звання.

Окрім цього, військовослужбовці, які підпишуть контракт у 2024 році або перебуватимуть на лікуванні, матимуть право на отримання одноразової виплати.

Доплати військовослужбовцям з 1 вересня

В Україні військовослужбовці отримують різні види грошової винагороди, розмір яких визначається різними чинниками. Щомісячно їм нараховується додаткова винагорода, що залежить від тривалості та інтенсивності виконання бойових завдань.

Згідно з Постановою Кабміну № 168, військовослужбовці отримують додаткові грошові виплати, розмір яких визначається виконуваними завданнями:

30 тисяч гривень — для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання в умовах військової агресії з боку РФ, забезпечуючи оборону України, захист безпеки населення та державних інтересів.

— для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання в умовах військової агресії з боку РФ, забезпечуючи оборону України, захист безпеки населення та державних інтересів. 50 тисяч гривень — для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління підрозділами.

— для військових, які виконують бойові чи спеціальні завдання в органах військового управління, штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління підрозділами. 100 тисяч гривень — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок контузій, травм чи каліцтв, а також для тих, хто потрапив у полон.

— для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, проходять лікування або реабілітацію внаслідок контузій, травм чи каліцтв, а також для тих, хто потрапив у полон. 70 тисяч гривень — додаткова виплата для військових, які перебувають на передовій протягом місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на щорічну грошову допомогу. Йдеться про виплати для вирішення важких соціально-побутових питань.

Також ми повідомляли, що українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.