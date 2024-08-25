Зарплаты в Украине — сколько получат военные с 1 сентября

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине военные будут продолжать получать ежемесячные выплаты за службу с 1 сентября. Изменения не коснутся основных выплат, а будут касаться только дополнительных доплат.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить военнослужащим в сентябре.

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Минимальная заработная плата мобилизованных военнослужащих составляет 33 тысячи гривен. Эта сумма включает базовый оклад в 20 тысяч гривен, а также доплату в размере 13 тысяч гривен за воинское звание.

Кроме того, военнослужащие, которые подпишут контракт в 2024 году или будут находиться на лечении, будут иметь право на получение единовременной выплаты.

Доплаты военнослужащим с 1 сентября

В Украине военнослужащие получают разные виды денежного вознаграждения, размер которых определяется разными факторами. Ежемесячно им начисляется дополнительное вознаграждение, зависящее от длительности и интенсивности выполнения боевых задач.

Согласно Постановлению Кабмина № 168, военнослужащие получают дополнительные денежные выплаты, размер которых определяется выполняемыми задачами:

30 тысяч гривен — для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи в условиях военной агрессии со стороны РФ, обеспечивая оборону Украины, защиту безопасности населения и государственных интересов.

— для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи в условиях военной агрессии со стороны РФ, обеспечивая оборону Украины, защиту безопасности населения и государственных интересов. 50 тысяч гривен — для военных, выполняющих боевые или специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

— для военных, выполняющих боевые или специальные задания в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление подразделениями. 100 тысяч гривен — для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий, а также попавших в плен.

— для военных, находящихся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию в результате контузий, травм или увечий, а также попавших в плен. 70 тысяч гривен — дополнительная выплата для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военнослужащие имеют право на ежегодную денежную помощь. Речь идет о выплатах для решения трудных социально-бытовых вопросов.

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