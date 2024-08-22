Допомога для військових — коли призначають щорічну виплату від 20,1 тис. грн

Українській військові. Фото: GeneralStaff

В Україні військовослужбовці мають право на щорічну грошову допомогу. Йдеться про виплати для вирішення важких соціально-побутових питань.

Про це розповіли у Міністерстві оборони.

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Підстави для надання грошової допомоги

Держава гарантує надання допомоги бійцям для вирішення соціально-побутових питань, тобто важких життєвих ситуацій та обставин, під час дії воєнного стану. Є перелік чітко визначених підстав для отримання таких виплат.

Відповідно до рішення Міністерства оборони № 183/уд від 16.01.2024 року, матеріальну допомогу виплачують військовим у разі:

смерті військового (дружини/чоловіка), дітей та батьків;

отримання поранення (контузії/травми/каліцтва) бійця, що пов’язане із захистом Батьківщини під час виконання завдань у період дії воєнного стану;

за наявності інвалідності, отриманої після поранення (контузії/травми/каліцтва), що пов’язане із захистом Батьківщини;

погіршення стану здоров’я військового, перебування на лікуванні/реабілітації, що підтверджується медичними документами (виписний епікриз/довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме: онкологічне захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

у разі безперервного перебування на лікуванні/реабілітації/у відпустці для лікування через хворобу, пов’язану із захистом Батьківщини (більш ніж 30 днів поспіль), через травму, захворювання нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату/інших ускладнених захворювань, що вимагають кількаетапного хірургічного лікування/протезування втраченої кінцівки (кінцівок)/ендопротезування/трансплантації, індивідуального догляду;

родинам у разі захоплення в полон (крім тих, що здалися добровільно).

Сума виплат на вирішення соціально-побутових питань

Як зазначають у відомстві, усі військові, крім строковиків, мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік. Виплата надається у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.

Мінімальний розмір грошового забезпечення (чистий оклад) у 2024 році становить 20,13 тис. гривень.

Грошове забезпечення загалом складається:

з посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд затвердив додаткову фінансову винагороду військовослужбовцям у розмірі 70 тисяч гривень. Її зможуть отримати бійці, які виконують бойові задачі на лінії розмежування, на ТОТ або на російській території.

Також українське законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Водночас існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити належних їм виплат.