Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Денежная помощь от 20,1 тыс. грн — кто из военных имеет право на выплаты arrow

Денежная помощь от 20,1 тыс. грн — кто из военных имеет право на выплаты

22 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь для военных — когда назначают ежегодную выплату от 20,1 тыс. грн
Украинские военные. Фото: GeneralStaff
Ксения Симонова - Редактор

В Украине военнослужащие имеют право на ежегодную денежную помощь. Речь идет о выплатах для решения трудных социально-бытовых вопросов.

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Читайте также:

Основания для предоставления денежной помощи

Государство гарантирует оказание помощи бойцам для решения социально-бытовых вопросов, то есть трудных жизненных ситуаций и обстоятельств во время действия военного положения. Есть список четко определенных оснований для получения таких выплат.

Согласно решению Министерства обороны № 183/уд от 16.01.2024 года, материальную помощь выплачивают военным в случае:

  • смерти военного (жены/супруга), детей и родителей;
  • получение ранения (контузии/травмы/увечья) бойца, что связано с защитой Родины при выполнении задач во время действия военного положения;
  • при наличии инвалидности, полученной после ранения (контузии/травмы/увечья), что связано с защитой Родины;
  • ухудшения состояния здоровья военного, пребывания на лечении/реабилитации, что подтверждается медицинскими документами (выписной эпикриз/справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно: онкологическое заболевание, туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;
  • в случае непрерывного пребывания на лечении/реабилитации/в отпуске для лечения из-за болезни, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), из-за травмы, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата/других осложненных заболеваний, требующих несколько этапного хирургического лечения/протезирования утраченной конечности (конечностей)/эндопротезирования/трансплантации, индивидуального ухода;
  • семьям в случае захвата в плен (кроме сдавшихся добровольно).

Сумма выплат на решение социально-бытовых вопросов

Как отмечают в ведомстве, все военные, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год. Выплата предоставляется в размере, не превышающем месячного денежного довольствия.

Минимальный размер денежного довольствия (чистый оклад) в 2024 году составляет 20,13 тыс. гривен.

Денежное довольствие в целом состоит:

  • из должностного оклада;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ТОТ или на российской территории.

Также украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время существует ряд причин, когда родственники бойцов могут лишить причитающихся им выплат.

выплаты финансовая помощь деньги военные материальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Отключение света в Одессе на целые сутки — кому следует быть готовым

09:21 В ISW объяснили, как Кремль пытается приуменьшить значение потери Курщины

09:14 ЕС досрочно накопил запасов газа для зимы — страны-лидеры

09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

08:28 ВСУ отминусовали семь танков и более тысячи оккупантов — Генштаб назвал свежие потери России

08:16 В небе над Китаем появились семь "солнц" — видео уникального явления

09:21 Отключение света в Одессе на целые сутки — кому следует быть готовым

09:21 В ISW объяснили, как Кремль пытается приуменьшить значение потери Курщины

09:14 ЕС досрочно накопил запасов газа для зимы — страны-лидеры

09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

08:32 Правительство планирует принять важный тариф до конца лета — детали от Минэнерго

08:30 В Украине будут по-новому проверять данные военнообязанных — что изменится

08:28 ВСУ отминусовали семь танков и более тысячи оккупантов — Генштаб назвал свежие потери России

08:16 В небе над Китаем появились семь "солнц" — видео уникального явления

08:03 Очереди на границе Украины — на пунктах пропуска каких стран зафиксированы пробки утром

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы