Помощь для военных — когда назначают ежегодную выплату от 20,1 тыс. грн

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Украине военнослужащие имеют право на ежегодную денежную помощь. Речь идет о выплатах для решения трудных социально-бытовых вопросов.

Об этом рассказали в Министерстве обороны.

Читайте также:

Основания для предоставления денежной помощи

Государство гарантирует оказание помощи бойцам для решения социально-бытовых вопросов, то есть трудных жизненных ситуаций и обстоятельств во время действия военного положения. Есть список четко определенных оснований для получения таких выплат.

Согласно решению Министерства обороны № 183/уд от 16.01.2024 года, материальную помощь выплачивают военным в случае:

смерти военного (жены/супруга), детей и родителей;

получение ранения (контузии/травмы/увечья) бойца, что связано с защитой Родины при выполнении задач во время действия военного положения;

при наличии инвалидности, полученной после ранения (контузии/травмы/увечья), что связано с защитой Родины;

ухудшения состояния здоровья военного, пребывания на лечении/реабилитации, что подтверждается медицинскими документами (выписной эпикриз/справка о заболевании, постановление ВЛК), а именно: онкологическое заболевание, туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

в случае непрерывного пребывания на лечении/реабилитации/в отпуске для лечения из-за болезни, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд), из-за травмы, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата/других осложненных заболеваний, требующих несколько этапного хирургического лечения/протезирования утраченной конечности (конечностей)/эндопротезирования/трансплантации, индивидуального ухода;

семьям в случае захвата в плен (кроме сдавшихся добровольно).

Сумма выплат на решение социально-бытовых вопросов

Как отмечают в ведомстве, все военные, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов один раз в год. Выплата предоставляется в размере, не превышающем месячного денежного довольствия.

Минимальный размер денежного довольствия (чистый оклад) в 2024 году составляет 20,13 тыс. гривен.

Денежное довольствие в целом состоит:

из должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство утвердило дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ТОТ или на российской территории.

Также украинское законодательство гарантирует оказание помощи семьям военнослужащих. В то же время существует ряд причин, когда родственники бойцов могут лишить причитающихся им выплат.