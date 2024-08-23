Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Грошова допомога бійцям — які виплати надають після звільнення arrow

Грошова допомога бійцям — які виплати надають після звільнення

23 серпня 2024 08:06
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога військовим у 2024 році — які виплати надають бійцям у разі звільнення
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.

Про це повідомили представники з правозахисної організації "Юридична сотня".

Читайте також:

Види виплат для військових

Кожному бійцеві у разі звільнення держава має виплатити одразу кілька видів допомоги. Це:

  • грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;
  • одноразова грошова допомога;
  • одноразова грошова допомога мобілізованим;
  • грошова компенсація за невикористану відпустку;
  • грошова допомога для оздоровлення;
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Компенсація за неотримане речове майно

Грошову компенсацію за неотримане речове майно надають всім військовим, які звільняються з військової служби. Однак на неї не мають право строковики та курсанти.

Для цього потрібно отримати довідку про вартість недотриманого речового майна за формою, затвердженою урядовою постановою № 178 від 16 березня 2016 року. Таку довідку видає речова служба військової частини і суму розраховують, з огляду на вартість майна станом на 1 січня поточного року. Після чого військовий має написати рапорт про компенсацію за таке майно, додавши оригінал довідки про вартість. Командир частини має видати наказ за результатом розгляду рапорту, де буде вказано розмір грошової компенсації. Цей документ буде підставою для виплати грошей.

Одноразова грошова матеріальна допомога

Також військовослужбовець після звільнення може отримати суму у 50% від свого місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік військової служби. Такі виплати надають усім військовослужбовцям, окрім строковиків, у разі звільнення за станом здоров’я. Виплати нададуть військовим за наявності вислуги щонайменше десяти календарних років, якщо звільнення відбулося:

  • за віком;
  • через скорочення штату/проведення організаційних заходів;
  • у зв'язку із завершенням терміну контракту;
  • через безпосереднє підпорядкування близькій особі;
  • у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
  • через настання особливого періоду та небажання продовжувати військову службу жінкою, у якої є неповнолітня дитина.

Також дві категорії бійців мають право на виплату у сумі 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік військової служби, за наявності вислуги щонайменше десяти календарних років. Йдеться про:

  • офіцерів, які проходять кадрову службу та вирішили звільнитися за власним бажанням;
  • інших військових, окрім строковиків, які звільняються з військової служби  у зв'язку із сімейними обставинами або через інші поважні причини.

Одноразову грошову допомогу у разі повторного звільнення виплачують за період служби з дня останнього зарахування на військову службу без врахування періоду попередньої служби.

Одноразова допомога курсантам

Також передбачена одноразова допомога курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовим строкової служби, звільненим зі служби/навчання. Сума — вісім посадових окладів, а особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — у розмірі 12-ти посадових окладів.

Грошова виплата для мобілізованих

Військовослужбовцям, яких призвали на службу під час мобілізації у період воєнного стану або за призовом осіб із числа резервістів виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць військової служби, однак не менше 25% розміру заробітної плати.

Допомогу виплачують з розрахунку грошового забезпечення без урахування різноманітних винагород, беручи до уваги тільки повні місяці служби після призову під час мобілізації.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Усі військові, крім строковиків, мають право на матеріальну допомогу для "вирішення соціально-побутових питань". Її надають у розмірі, що не перевищує грошового забезпечення, що складається з:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаними посадами, на які військовий мав право на день підписання наказу про надання такої допомоги.

Допомога бійцям для оздоровлення

Також військовим, звільненим зі служби, які мали право на допомогу на оздоровлення та не отримали її упродовж року, мають здійснити виплату на підставі наказу командира частини про виключення бійця зі списків особового складу з оголошенням про право на виплату.

Допомога для оздоровлення складається з кількох компонентів:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (окрім грошових винагород) за займаною посадою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранення чи контузії під час війни, мають право на додаткову грошову допомогу розміром 100 тисяч гривень. Для цього вони мають отримати довідку про обставини поранення (контузії).

Також ми писали, що українське законодавство передбачає надання низки пільг для бійців та ветеранів війни. Знижки можуть оформити не тільки військові, а також члени їхніх родин.

виплати гроші військові звільнення грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:17 Синьо-жовтний єднає — Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

08:12 Сирський привітав українців з Днем державного прапора

08:06 Грошова допомога бійцям — які виплати надають після звільнення

08:02 На Тернопільщині сержант запасу відмовився від мобілізації — що вирішив суд

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

07:59 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

07:55 Ворог стирає з лиця землі Часів Яр — 24 ОМБр показала катастрофічні наслідки боїв на фото

07:30 Скільки разів можуть штрафувати ухилянтів — чи дійсно арештують житло та залишать "без керма"

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

07:21 На Волині чоловік ображав свою літню матір — яке покарання обрав для нього суд

08:17 Синьо-жовтний єднає — Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора

08:12 Сирський привітав українців з Днем державного прапора

08:06 Грошова допомога бійцям — які виплати надають після звільнення

08:02 На Тернопільщині сержант запасу відмовився від мобілізації — що вирішив суд

07:59 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

07:55 Ворог стирає з лиця землі Часів Яр — 24 ОМБр показала катастрофічні наслідки боїв на фото

07:30 Скільки разів можуть штрафувати ухилянтів — чи дійсно арештують житло та залишать "без керма"

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

07:21 На Волині чоловік ображав свою літню матір — яке покарання обрав для нього суд

07:10 В Ботсвані знайшли найбільший діамант сучасності — скільки він може коштувати

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку