Фінансова допомога військовим у 2024 році — які виплати надають бійцям у разі звільнення

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.

Про це повідомили представники з правозахисної організації "Юридична сотня".

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Види виплат для військових

Кожному бійцеві у разі звільнення держава має виплатити одразу кілька видів допомоги. Це:

грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану відпустку;

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Компенсація за неотримане речове майно

Грошову компенсацію за неотримане речове майно надають всім військовим, які звільняються з військової служби. Однак на неї не мають право строковики та курсанти.

Для цього потрібно отримати довідку про вартість недотриманого речового майна за формою, затвердженою урядовою постановою № 178 від 16 березня 2016 року. Таку довідку видає речова служба військової частини і суму розраховують, з огляду на вартість майна станом на 1 січня поточного року. Після чого військовий має написати рапорт про компенсацію за таке майно, додавши оригінал довідки про вартість. Командир частини має видати наказ за результатом розгляду рапорту, де буде вказано розмір грошової компенсації. Цей документ буде підставою для виплати грошей.

Одноразова грошова матеріальна допомога

Також військовослужбовець після звільнення може отримати суму у 50% від свого місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік військової служби. Такі виплати надають усім військовослужбовцям, окрім строковиків, у разі звільнення за станом здоров’я. Виплати нададуть військовим за наявності вислуги щонайменше десяти календарних років, якщо звільнення відбулося:

за віком;

через скорочення штату/проведення організаційних заходів;

у зв'язку із завершенням терміну контракту;

через безпосереднє підпорядкування близькій особі;

у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

через настання особливого періоду та небажання продовжувати військову службу жінкою, у якої є неповнолітня дитина.

Також дві категорії бійців мають право на виплату у сумі 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік військової служби, за наявності вислуги щонайменше десяти календарних років. Йдеться про:

офіцерів, які проходять кадрову службу та вирішили звільнитися за власним бажанням;

інших військових, окрім строковиків, які звільняються з військової служби у зв'язку із сімейними обставинами або через інші поважні причини.

Одноразову грошову допомогу у разі повторного звільнення виплачують за період служби з дня останнього зарахування на військову службу без врахування періоду попередньої служби.

Одноразова допомога курсантам

Також передбачена одноразова допомога курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовим строкової служби, звільненим зі служби/навчання. Сума — вісім посадових окладів, а особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — у розмірі 12-ти посадових окладів.

Грошова виплата для мобілізованих

Військовослужбовцям, яких призвали на службу під час мобілізації у період воєнного стану або за призовом осіб із числа резервістів виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць військової служби, однак не менше 25% розміру заробітної плати.

Допомогу виплачують з розрахунку грошового забезпечення без урахування різноманітних винагород, беручи до уваги тільки повні місяці служби після призову під час мобілізації.

Допомога для вирішення соціально-побутових питань

Усі військові, крім строковиків, мають право на матеріальну допомогу для "вирішення соціально-побутових питань". Її надають у розмірі, що не перевищує грошового забезпечення, що складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаними посадами, на які військовий мав право на день підписання наказу про надання такої допомоги.

Допомога бійцям для оздоровлення

Також військовим, звільненим зі служби, які мали право на допомогу на оздоровлення та не отримали її упродовж року, мають здійснити виплату на підставі наказу командира частини про виключення бійця зі списків особового складу з оголошенням про право на виплату.

Допомога для оздоровлення складається з кількох компонентів:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (окрім грошових винагород) за займаною посадою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України, які зазнали поранення чи контузії під час війни, мають право на додаткову грошову допомогу розміром 100 тисяч гривень. Для цього вони мають отримати довідку про обставини поранення (контузії).

Також ми писали, що українське законодавство передбачає надання низки пільг для бійців та ветеранів війни. Знижки можуть оформити не тільки військові, а також члени їхніх родин.