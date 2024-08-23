Финансовая помощь военным в 2024 году — какие выплаты предоставляют бойцам в случае увольнения

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие в случае увольнения со службы будут иметь право на выплаты и компенсации. Юристы рассказали, какие именно виды выплат предусмотрены бойцам.

Об этом сообщили представители правозащитной организации "Юридическая сотня".

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Виды выплат для военных

Каждому бойцу в случае увольнения государство должно выплатить сразу несколько видов помощи. Это:

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежное пособие для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Компенсация за неполученное вещное имущество

Денежную компенсацию за неполученное вещное имущество предоставляют всем уволенным с военной службы военным. Однако на нее не имеют права срочники и курсанты.

Для этого необходимо получить справку о стоимости не выданного вещевого имущества по форме, утвержденной правительственным постановлением № 178 от 16 марта 2016 года. Такую справку выдает вещевая служба воинской части и сумма рассчитывается, учитывая стоимость имущества по состоянию на 1 января текущего года. После этого военный должен написать рапорт о компенсации за такое имущество, добавив оригинал справки о стоимости. Командир части должен издать приказ по результату рассмотрения рапорта, где будет указан размер денежной компенсации. Этот документ станет основанием для выплаты денег.

Одноразовая денежная материальная помощь

Также военнослужащий после увольнения может получить сумму в 50% от своего месячного денежного довольствия за каждый календарный год военной службы. Такие выплаты предоставляются всем военнослужащим, кроме срочников, в случае увольнения по состоянию здоровья. Выплаты предоставят военным при наличии выслуги не менее десяти календарных лет, если увольнение произошло:

по возрасту;

из-за сокращения штата/проведения организационных мероприятий;

в связи с истечением срока контракта;

из-за непосредственного подчинения близкому лицу;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием;

из-за наступления особого периода и нежелания продолжать военную службу женщиной, у которой есть несовершеннолетний ребенок.

Также две категории бойцов имеют право на выплату в сумме 25% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год военной службы, при наличии выслуги не менее десяти календарных лет. Речь идет об:

офицерах, которые проходят кадровую службу и решили уволиться по собственному желанию;

других военных, кроме срочников, которые увольняются с военной службы в связи с семейными обстоятельствами или по другим уважительным причинам.

Единоразовая денежная помощь в случае повторного увольнения выплачивается за период службы со дня последнего зачисления на военную службу без учета периода предыдущей службы.

Одноразовая помощь курсантам

Также предусмотрена единовременная помощь курсантам, которые до зачисления в военное учебное заведение не имели воинских званий, и военным срочной службы, уволенным со службы/обучения. Сумма — восемь должностных окладов, а лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — в размере 12 должностных окладов.

Денежная выплата для мобилизованных

Военнослужащим, призываемые на службу во время мобилизации в период военного положения или по призыву лиц из числа резервистов выплачивают единовременную денежную помощь в размере 4% от месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц военной службы, однако не менее 25% размера заработной платы.

Помощь выплачивают из расчета денежного довольствия без учета разнообразных вознаграждений, принимая во внимание только полные месяцы службы после призыва во время мобилизации.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Все военные, кроме срочников, имеют право на материальную помощь для "решения социально-бытовых вопросов". Ее предоставляют в размере, не превышающем денежного довольствия, состоящего из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемым должностям, на которые военный имел право на день подписания приказа о предоставлении такой помощи.

Помощь бойцам на оздоровление

Также военным, уволенным со службы, которые имели право на пособие на оздоровление и не получили ее в течение года, должны осуществить выплату на основании приказа командира части об исключении бойца из списков личного состава с объявлением о праве на выплату.

Пособие для оздоровления состоит из нескольких компонентов:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме денежных вознаграждений) по занимаемой должности.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или контузии во время войны, имеют право на дополнительную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Для этого они должны получить справку об обстоятельствах ранения (контузии).

Также мы писали, что украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для бойцов и ветеранов войны. Скидки могут оформить не только военные, но и члены их семей.