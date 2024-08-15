Пільги для бійців та ветеранів у 2024 році — які є види та як оформити

Українські військові. Фото: Генштаб

Українське законодавство передбачає надання низки пільг для бійців та ветеранів війни. Знижки можуть оформити не тільки військові, а також члени їхніх родин.

Новини.LIVE розповідають, які доступні пільги для цієї категорії громадян, посилаючись на закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Житлові пільги для військових та ветеранів

Учасники бойових дій можуть отримати "пільги на житло". Йдеться про комунальні послуги, отримання та будівництво житла. Зокрема, 75-відсоткова знижка надається:

на користування житлом (покривається 75% вартості розрахунку 21 кв. м на кожного члена сім'ї, який проживає на постійній основі в житлі, та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю);

на комунальні послуги (газ/електроенергія), скраплений балонний газ для побутових потреб;

на паливо, зокрема рідке, для будинків без центрального опалення.

Військовослужбовці, які отримали статус особи з інвалідністю під час несення військової служби, їхні сім’ї, які перебувають на їхньому утриманні, мають право на 50-відсоткову знижку на комуналку. Оформлюють пільги у Пенсійному фонді.

Знижку на комунальні послуги також надають членам сімей загиблих захисників. Йдеться про пільгу у 50%, також безплатний капітальний та поточний ремонти будинків чи квартир.

Бійці, які потребують поліпшення житлових умов, можуть претендувати на першочерговий ремонт/забезпечення нерухомістю.

Пільги на проїзд військових та ветеранів

Військовим надається право на безоплатний проїзд залізницею, повітряним, водним та автомобільним транспортом у разі:

відрядження;

відпустки в межах країни (залежно від доходу);

під час переведення на нове місце проходження військової служби;

потреби дістатися до місця проживання, обраного після звільненні зі служби, у межах України.

Знижка не діє на таксі.

Пільги на освіту та медицину для УБД

УБД надають пріоритетне право на вступ до освітніх закладів. Також держава надає їм та їхнім дітям цільову підтримку на здобуття професійно-технічної, фахової та вищої освіти в державних/комунальних закладах.

Окрім того, є пільги на медичні послуги та препарати. А саме:

безплатні ліки/імунобіологічні препарати/вироби медичного призначення за рецептами;

першочергове безплатне протезування зубів (з недорогоцінних металів);

першочергове обслуговування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Пенсійного фонду уточнили, хто має право на пільгу на житлово-комунальні послуги, що призначена для учасників бойових дій. Йдеться про знижку у 75%.

Також ми писали, учасники бойових дій (УБД) мають право виходити на заслужений відпочинок значно раніше. Відомо, які діють умови щодо дострокової пенсії у 2024 році.