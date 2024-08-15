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Льготы для военных — какие есть скидки и как оформить помощь

15 августа 2024 13:07
Ксения Симонова - Редактор
Льготы для бойцов и ветеранов в 2024 году — какие виды и как оформить
Украинские военные. Фото: Генштаб
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для бойцов и ветеранов войны. Скидки могут оформить не только военные, но и члены их семей.

Новини.LIVE рассказывают, какие доступны льготы для этой категории граждан, ссылаясь на закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Жилищные льготы для военных и ветеранов

Участники боевых действий могут получить "льготы на жилье". Речь идет о коммунальных услугах, получении и строительстве жилья. В частности, 75-процентная скидка предоставляется:

  • на пользование жильем (покрывается 75% стоимости расчета 21 кв. м на каждого члена семьи, проживающего на постоянной основе в жилье, и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);
  • на коммунальные услуги (газ/электроэнергия), сжиженный баллонный газ для бытовых нужд;
  • на топливо, в частности жидкое, для домов без центрального отопления.

Военнослужащие, получившие статус лица с инвалидностью во время несения военной службы, их семьи, находящиеся на их содержании, имеют право на 50-процентную скидку на коммуналку. Оформляются льготы в Пенсионном фонде.

Скидку на коммунальные услуги также предоставляют членам семей погибших защитников. Речь идет о льготе в 50%, а также бесплатном капитальном и текущем ремонте домов или квартир.

Бойцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на первоочередной ремонт/обеспечение недвижимостью.

Льготы на проезд военных и ветеранов

Военным предоставляется право на бесплатный проезд по железной дороге, воздушным, водным и автомобильным транспортом в случае:

  • командировки;
  • отпуска внутри страны (в зависимости от дохода);
  • при переводе на новое место прохождения военной службы;
  • потребности добраться до места жительства, выбранного после увольнения со службы, в пределах Украины.

Скидка не действует на такси.

Льготы на образование и медицину для УБД

УБД предоставляют приоритетное право на поступление в образовательные учреждения. Также государство оказывает им и их детям целевую поддержку на получение профессионально-технического, профессионального и высшего образования в государственных/коммунальных учреждениях.

Кроме того, есть льготы на медицинские услуги и препараты. А именно:

  • бесплатные лекарства/иммунобиологические препараты/изделия медицинского назначения по рецептам;
  • первоочередное бесплатное протезирование зубов (из недрагоценных металлов);
  • первоочередное обслуживание.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Пенсионного фонда уточнили, кто имеет право на льготу на жилищно-коммунальные услуги, предназначенную для участников боевых действий. Речь идет о скидке в 75%.

Также мы писали, что участники боевых действий (УБД) имеют право выходить на заслуженный отдых значительно раньше. Известно, какие действуют условия по досрочной пенсии в 2024 году.

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