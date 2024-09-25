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Нові виплати сім'ям загиблих військових — хто отримає 15 млн, а хто 2,27 млн

25 вересня 2024 12:37
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Військовий пояснив, що буде з виплатами в 15 млн грн сім'ям загиблих бійців
Евакуація поранених. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Розмір компенсації за загибель військовослужбовців Сил оборони України під час воєнного стану залишається незмінним і становить 15 млн грн. Однак, родичі окремих загиблих отримають виплату в розмірі 2,27 млн грн.

Про це повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у Telegram.

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Що буде з виплатами 15 млн грн

"Зараз почали розганяти, що замість 15 млн грн сімʼї загиблих отримають 2,27 млн грн, але це неправильне тлумачення норми права, адже це дві зовсім різні виплати. Виплата в 15 млн грн за загибель військовослужбовців так і залишається, її ніхто не скасовував, не змінював, всі нормативно-правові акти стосовно цього питання залишаються без змін", — зазначив він.

Бунятов зазначив, що в законодавчих актах досі чітко вказано, що компенсація за загибель військовослужбовця під час воєнного стану внаслідок виконання бойових завдань не може бути меншою за 15 млн грн. Ця норма закріплена в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Хто отримає 2,27 млн грн

Він зазначив, що компенсацію в розмірі 2,27 млн грн отримають родичі осіб, які загинули, але не мали статусу військовослужбовця, при цьому факт їхньої загибелі не обов’язково повинен бути зафіксований під час воєнного стану.

"Постанова КМУ від 24.09.2024 №1090 регулює питання виплату за загибель членів добровольчих формувань, правоохоронних органів тощо, які не виконувати бойові завдання у складі бойових підрозділів в зоні бойових дій і не обов’язково під час воєнного стану. Оце вже та сама нова виплата в 2,27 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд змінив порядок та суми одноразових грошових виплат для деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Йдеться про виплату допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України в окремих випадках.

Ми також писали, що Кабінет міністрів України оновив правила виплат одноразової грошової допомоги в разі інвалідності або загибелі військових від війни. Тепер процедура подання заяви на отримання таких коштів буде спрощена.

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