Кабмін спростив виплати одноразової грошової допомоги для військових

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України оновив правила виплат одноразової грошової допомоги в разі інвалідності або загибелі військових від війни. Тепер процедура подання заяви на отримання таких коштів буде спрощена.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у ВР Тарас Мельничук у вівторок, 24 вересня.

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Відтепер заявники зможуть подавати заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів.

Також цю заяву можна буде подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або після того, як зʼявиться технічна можливість, це можна буде зробити через "Дію" або єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Надалі рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги ухвалюватиме Міністерство у справах ветеранів, а кошти перераховуватимуть на банківський рахунок одержувача.

Також внесено зміни до Положення про Мінветеранів, де визначаються повноваження щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, здійснення методичного забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

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