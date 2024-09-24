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Кабмін спрощує виплати допомоги для загиблих та поранених військових

24 вересня 2024 14:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кабмін спростив виплати одноразової грошової допомоги для військових
Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Кабінет міністрів України оновив правила виплат одноразової грошової допомоги в разі інвалідності або загибелі військових від війни. Тепер процедура подання заяви на отримання таких коштів буде спрощена.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у ВР Тарас Мельничук у вівторок, 24 вересня.

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Відтепер заявники зможуть подавати заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів.

Також цю заяву можна буде подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або після того, як зʼявиться технічна можливість, це можна буде зробити через "Дію" або єдиний державний реєстр ветеранів війни. 

Надалі рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги ухвалюватиме Міністерство у справах ветеранів, а кошти перераховуватимуть на банківський рахунок одержувача.

Також внесено зміни до Положення про Мінветеранів, де визначаються повноваження щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, здійснення методичного забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.

Виплати військовим
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, військовослужбовцям Збройних сил України призначені грошові виплати. У статті розібрали, які суми військовим можна отримати під час відпустки.

Також військовослужбовці мають право на соціальні гарантії.  Правозахисники та представники рекрутингового центру розповіли, що робити у випадку порушення соціальних гарантій.

війна виплати ЗСУ фінансова допомога гроші військові

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