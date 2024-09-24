Кабмин упростил выплаты единовременной денежной помощи для военных

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет министров Украины обновил правила выплат единовременного пособия в случае инвалидности или гибели военных от войны. Теперь процедура подачи заявления на получение таких средств будет упрощена.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в ВР Тарас Мельничук во вторник, 24 сентября.

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Теперь заявители смогут подавать заявление о назначении и выплате единовременного денежного пособия в Министерство по делам ветеранов.

Также это заявление можно будет подать в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или после того, как появится техническая возможность, это можно будет сделать через "Дію" или единый государственный реестр ветеранов войны.

В дальнейшем решение о назначении и выплате единовременного пособия будет принимать Министерство по делам ветеранов, а средства будут перечисляться на банковский счет получателя.

Также внесены изменения в Положение о Минветеранов, где определяются полномочия по назначению и выплате единовременного денежного пособия, осуществление методического обеспечения деятельности и в пределах полномочий, определенных законом, координации взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе центров предоставления административных услуг.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

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