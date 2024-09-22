Міноборони України визначило розміри грошових виплат військовим під час відпусток

Гроші для військовослужбовців. Фото: today.ua

В Україні грошові виплати військовослужбовцям Збройних сил під час відпусток регламентуються відповідним наказом Міністерства оборони. Існують щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення. Окрім того, є одноразові додаткові виплати.

Про це пише АрміяInform.

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Виплати під час відпусток

Нагадуємо, що основна відпустка надається бійцям до 10 днів. При цьому ж зберігається виплата грошового забезпечення.

Другий різновид відпусток — відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Вона може надаватися терміном до 10 днів. При цьому також зберігається виплата грошового забезпечення.

А от після звільнення з полону, якщо військовослужбовець виявив бажання продовжувати службу, але має потребу у відпочинку, то за його бажанням такій людині надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

На додачу до цього, існує відпустка, яка надається за висновком ВЛК для лікування у зв’язку з хворобою, або після поранення чи контузії.

Тут вже термін відпустки визначається лікарями. Проте загальний термін лікування може тривати не більш ніж 12 місяців. І весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення.

Окрім того, відпустка може надаватися зазнищену військову техніку. За таких обставин виплати також зберігаються.

Сума грошового забезпечення у 2024 році

Мінімальний розмір грошових виплат у 2024 році — 20 130 гривень. При цьому варто врахувати, що на цю суму впливає чимала кількість чинників.

Основні види грошового забезпечення передбачають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Зокрема на період воєнного стану впроваджено додаткову винагороду військовим. Розміри цієї винагороди коливаються від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. 100 тисяч отримують військові, які беруть участь у бойових діях на передових позиціях.

Також цю суму виплачують тим, хто:

перебуває на лікуванні після поранення;

потрапив в полон.

Військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами, отримують 30 тисяч гривень.

Тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, виплачують 50 тисяч гривень.

Окрім того, 6 тисяч гривень виплачують військовослужбовцям строкової військової служби, а 2 350 гривень — курсантам.

Відпустка за знищену ворожу техніку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця в Україні, його батьки та рідні мають право на отримання пенсії по втраті годувальника.

Також ми повідомляли, що діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.