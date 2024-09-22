Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати arrow

Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

22 вересня 2024 12:52
Артем Кругленко - Редактор
Міноборони України визначило розміри грошових виплат військовим під час відпусток
Гроші для військовослужбовців. Фото: today.ua
Артем Кругленко - Редактор

В Україні грошові виплати військовослужбовцям Збройних сил під час відпусток регламентуються відповідним наказом Міністерства оборони. Існують щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення. Окрім того, є одноразові додаткові виплати.

Про це пише АрміяInform.

Читайте також:

Виплати під час відпусток

Нагадуємо, що основна відпустка надається бійцям до 10 днів. При цьому ж зберігається виплата грошового забезпечення.

Другий різновид відпусток — відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Вона може надаватися терміном до 10 днів. При цьому також зберігається виплата грошового забезпечення.

А от після звільнення з полону, якщо військовослужбовець виявив бажання продовжувати службу, але має потребу у відпочинку, то за його бажанням такій людині надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

На додачу до цього, існує відпустка, яка надається за висновком ВЛК для лікування у зв’язку з хворобою, або після поранення чи контузії.

Тут вже термін відпустки визначається лікарями. Проте загальний термін лікування може тривати не більш ніж 12 місяців. І весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення.

Окрім того, відпустка може надаватися зазнищену військову техніку. За таких обставин виплати також зберігаються.

Сума грошового забезпечення у 2024 році

Мінімальний розмір грошових виплат у 2024 році — 20 130 гривень. При цьому варто врахувати, що на цю суму впливає чимала кількість чинників.

Основні види грошового забезпечення передбачають:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років.

Зокрема на період воєнного стану впроваджено додаткову винагороду військовим. Розміри цієї винагороди коливаються від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. 100 тисяч отримують військові, які беруть участь у бойових діях на передових позиціях.

Також цю суму виплачують тим, хто:

  • перебуває на лікуванні після поранення;
  • потрапив в полон.

Військові, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами, отримують 30 тисяч гривень.

Тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами, виплачують 50 тисяч гривень.

Окрім того, 6 тисяч гривень виплачують військовослужбовцям строкової військової служби, а 2 350 гривень — курсантам.

 

підбита техінка
Відпустка за знищену ворожу техніку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця в Україні, його батьки та рідні мають право на отримання пенсії по втраті годувальника.

Також ми повідомляли, що діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

виплати ЗСУ відпустка економіка гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:18 На Одещині винесли вирок чоловіку, який двічі відмовився брати повістку

14:16 На Харківщині літо не поспішає відступати — синоптики дали прогноз погоди на завтра

13:54 "Хезболла" запустила по Ізраїлю сотні снарядів — наслідки атаки

13:46 В одеському театрі ляльок встановлять інклюзивний ліфт за 1,7 млн грн

13:28 В Росії випробування ракети "Сармат" завершилося потужним вибухом — супутникові кадри

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:19 Наслідки економії — на Меморіалі борцям за Україну в Одесі відпала літера

13:18 У Києві знову зросла забрудненість повітря — столиця в п'ятірці міст найгірших показників

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12:47 Перейменуванню села на Одещині завадила Франція — в чому причина

12:44 В Україні змінили ціни на землю — скільки коштує гектар

14:18 На Одещині винесли вирок чоловіку, який двічі відмовився брати повістку

14:16 На Харківщині літо не поспішає відступати — синоптики дали прогноз погоди на завтра

13:54 "Хезболла" запустила по Ізраїлю сотні снарядів — наслідки атаки

13:46 В одеському театрі ляльок встановлять інклюзивний ліфт за 1,7 млн грн

13:28 В Росії випробування ракети "Сармат" завершилося потужним вибухом — супутникові кадри

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:19 Наслідки економії — на Меморіалі борцям за Україну в Одесі відпала літера

13:18 У Києві знову зросла забрудненість повітря — столиця в п'ятірці міст найгірших показників

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12:47 Перейменуванню села на Одещині завадила Франція — в чому причина

12:44 В Україні змінили ціни на землю — скільки коштує гектар

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації