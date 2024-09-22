Минобороны Украины определило размеры денежных выплат военным во время отпусков

Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать
В Украине денежные выплаты военнослужащим Вооруженных Сил во время отпусков регламентируются соответствующим приказом Министерства обороны. Есть ежемесячные главные и дополнительные виды денежного довольствия. Кроме того, есть единовременные дополнительные выплаты.
Об этом пишет АрмияInform.
Выплаты во время отпусков
Напомним, что основной отпуск предоставляется бойцам до 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного довольствия.
Вторая разновидность отпусков — отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Она может предоставляться на срок до 10 дней. При этом также сохраняется выплата денежного довольствия.
А вот после освобождения из плена, если военнослужащий изъявил желание продолжать службу, но нуждается в отдыхе, то по его желанию такому человеку предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.
Вдобавок к этому существует отпуск, который предоставляется по заключению ВВК для лечения в связи с болезнью или после ранения или контузии.
Здесь уже срок отпуска определяется врачами. Однако общий срок лечения может длиться не более 12 месяцев. И все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного довольствия.
Кроме того, отпуск может предоставляться уничтоженной военной техникой. В случае выплаты также сохраняются.
Сумма денежного довольствия в 2024 году
Минимальный размер денежных выплат в 2024 году — 20 130 гривен. При этом следует учесть, что на эту сумму влияет большое количество факторов.
Основные виды денежного довольствия предусматривают:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавки за выслугу лет.
В частности на период военного положения внедрено дополнительное вознаграждение военным. Размеры этого вознаграждения колеблются от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. 100 тысяч получают военные, участвующие в боевых действиях на передовых позициях.
Также эту сумму выплачивают тем, кто:
- находится на лечении после ранения;
- попал в плен.
Военные, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам, получают 30 тысяч гривен.
Тем, кто выполняет боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, выплачивают 50 тысяч гривен.
Кроме того, 6 тысяч гривен выплачивают военнослужащим срочной военной службы, а 2350 гривен — курсантам.
Напомним, в случае гибели военнослужащего в Украине его родители и родные имеют право на получение пенсии по потере кормильца.
Также мы сообщали, что дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.
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