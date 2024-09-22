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Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

22 сентября 2024 12:52
Артем Кругленко - Редактор
Минобороны Украины определило размеры денежных выплат военным во время отпусков
Деньги для военнослужащих. Фото: today.ua
Артем Кругленко - Редактор

В Украине денежные выплаты военнослужащим Вооруженных Сил во время отпусков регламентируются соответствующим приказом Министерства обороны. Есть ежемесячные главные и дополнительные виды денежного довольствия. Кроме того, есть единовременные дополнительные выплаты.

Об этом пишет АрмияInform.

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Напомним, что основной отпуск предоставляется бойцам до 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Вторая разновидность отпусков — отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Она может предоставляться на срок до 10 дней. При этом также сохраняется выплата денежного довольствия.

А вот после освобождения из плена, если военнослужащий изъявил желание продолжать службу, но нуждается в отдыхе, то по его желанию такому человеку предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

Вдобавок к этому существует отпуск, который предоставляется по заключению ВВК для лечения в связи с болезнью или после ранения или контузии.

Здесь уже срок отпуска определяется врачами. Однако общий срок лечения может длиться не более 12 месяцев. И все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного довольствия.

Кроме того, отпуск может предоставляться уничтоженной военной техникой. В случае выплаты также сохраняются.

Сумма денежного довольствия в 2024 году

Минимальный размер денежных выплат в 2024 году — 20 130 гривен. При этом следует учесть, что на эту сумму влияет большое количество факторов.

Основные виды денежного довольствия предусматривают:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет.

В частности на период военного положения внедрено дополнительное вознаграждение военным. Размеры этого вознаграждения колеблются от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. 100 тысяч получают военные, участвующие в боевых действиях на передовых позициях.

Также эту сумму выплачивают тем, кто:

  • находится на лечении после ранения;
  • попал в плен.

Военные, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам, получают 30 тысяч гривен.

Тем, кто выполняет боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, выплачивают 50 тысяч гривен.

Кроме того, 6 тысяч гривен выплачивают военнослужащим срочной военной службы, а 2350 гривен — курсантам.

 

уничтоженная техника
Отпуск за уничтоженную боевую технику. Фото: скриншот 

Напомним, в случае гибели военнослужащего в Украине его родители и родные имеют право на получение пенсии по потере кормильца.

Также мы сообщали, что дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

выплаты ВСУ отпуск экономика деньги

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