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Пенсія родичів загиблих військових — який розмір виплат та хто має право отримати

21 вересня 2024 08:41
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пенсія по втраті годувальника — хто може отримати виплати після смерті військового
Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У разі загибелі військовослужбовця в Україні, його партнери та матері мають право на отримання пенсії по втраті годувальника. Це пенсійне забезпечення для родичів загиблих військовослужбовців регулюється українським законодавством, зокрема Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Розмір пенсії по втраті годувальника

Згідно з положеннями цього Закону, матері та подружжя військовослужбовців, які загинули під час проходження служби або виконання службових обов’язків, можуть претендувати на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років.

Для оформлення пенсії необхідно мати страховий стаж не менше 20 років.

Важливо зазначити, що після досягнення 55 років пенсія по втраті годувальника призначається батькам та подружжю незалежно від тривалості їхнього страхового стажу.

Розмір пенсії по втраті годувальника для родичів військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, визначається наступним чином:

  • 70% грошового забезпечення загиблого призначається батькам (одному з батьків) або подружжю, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. При цьому мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 грн.
  • 70% грошового забезпечення загиблого виплачується дитині. Якщо дітей більше однієї, кожна отримує по 50% грошового забезпечення, але не менше 6100 грн на кожну дитину.

Хто ще може отримати пенсію

Окрім основних виплат, родичі загиблих військовослужбовців мають право на пенсію по втраті годувальника, якщо відповідають наступним умовам:

  • Можуть отримувати пенсію незалежно від віку згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (включаючи "шахтарські пенсії").
  • Мають право на дострокову пенсію за віком: для чоловіків — з 55 років, для жінок — з 50 років, за умови наявності страхового стажу 25 і 20 років відповідно.
  • Мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.
  • Можуть отримувати пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону або пенсію для осіб з інвалідністю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

Ми також писали, що компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.

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