До якого віку отримують грошову допомогу діти загиблих захисників

Військова форма та прапор. Фото: Depositphotos

Діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах, чи ні.

Про це йдеться в матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсії по втраті годувальника

Як повідомляє Пенсійний фонд, діти, які втратили годувальника, можуть продовжувати отримувати фінансову допомогу від держави навіть після досягнення 18 років, незалежно від завершення навчання у вищих навчальних закладах.

Важливо зазначити, що відповідно до Закону України про пенсійне забезпечення, пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується до досягнення 23 років, незалежно від того, чи продовжує дитина навчання.

Непрацездатні члени сім'ї, які були на утриманні загиблого, також мають право на отримання пенсії. Пенсія призначається за умови, що загиблий годувальник мав необхідний страховий стаж на момент смерті, який відповідав вимогам для отримання пенсії по інвалідності ІІІ групи — від 1 до 15 років.

Які виплати можна отримати

Розмір пенсії визначається наступним чином: одному непрацездатному члену сім'ї виплачується 50% від пенсії за віком померлого годувальника. Якщо в сім'ї двоє або більше непрацездатних, загальна сума становить 100% пенсії за віком померлого, яка розподіляється між ними порівну.

Діти-сироти отримують пенсію на основі пенсії за віком кожного з батьків окремо.

Що ще треба знати

Нагадаємо, компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.

Ми також писали, що в Україні, попри війну, батьки зобов’язані утримувати дитину до її повноліття. Однак багато людей не обізнані, чи можливо стягувати аліменти з військовослужбовців.