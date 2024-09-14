До какого возраста получают денежную помощь дети погибших защитников

Военная форма и флаг. Фото: Depositphotos

Дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Пенсии по потере кормильца

Как сообщает Пенсионный фонд, дети, потерявшие кормильца, могут продолжать получать финансовую помощь от государства даже после достижения 18 лет, независимо от завершения обучения в высших учебных заведениях.

Важно отметить, что в соответствии с Законом Украины о пенсионном обеспечении, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается до достижения 23 лет, независимо от того, продолжает ли ребенок обучение.

Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании погибшего, также имеют право на получение пенсии. Пенсия назначается при условии, что у погибшего кормильца был необходимый страховой стаж на момент смерти, который отвечал требованиям для получения пенсии по инвалидности ІІІ группы — от 1 до 15 лет.

Какие выплаты можно получить

Размер пенсии определяется следующим образом: одному нетрудоспособному члену семьи выплачивается 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца. Если в семье двое или более нетрудоспособных, общая сумма составляет 100% пенсии по возрасту умершего, которая распределяется между ними поровну.

Дети-сироты получают пенсию на основе пенсии по возрасту каждого родителя отдельно.

Что еще нужно знать

Напомним, компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.

Мы также писали, что в Украине, несмотря на войну, родители обязаны содержать ребенка до его совершеннолетия. Однако многие не знают, возможно ли взимать алименты с военнослужащих.