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Аліменти з військовослужбовців — особливості стягнення коштів на дитину в Україні

13 вересня 2024 10:50
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Аліменти з бойових виплат — особливості стягнення виплат на дитину з військових
Військовий з дитиною на руках. Фото: Depositphotos
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні, незважаючи на війну, батьки зобов’язані утримувати дитину до її повноліття. Однак багато людей не обізнані, чи можливо стягувати аліменти з військовослужбовців.

Про це розповідають фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

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Аліменти на дитину з бойових виплат

Фінансове забезпечення військовослужбовців включає щомісячні основні види грошових виплат, зокрема:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військове звання;
  • надбавку за вислугу років.

Крім того, військовослужбовці можуть отримувати щомісячні додаткові виплати та одноразові грошові забезпечення, серед яких:

  • надбавки;
  • доплати;
  • винагороди.

"З військовослужбовців утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом", — пояснили спеціалісти.

Особливості примусового стягнення аліментів з військового

Юристи зазначають, що у випадку примусового стягнення аліментів стягувач має право письмово звернутися до державного або приватного виконавця із заявою. У ній можна зазначити, що боржник мобілізований на військову службу, а також вказати номер військової частини, якщо він відомий.

Якщо ж місцезнаходження військової частини невідоме, виконавець повинен направити відповідні документи до Міністерства оборони України. Після цього документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, де продовжиться стягнення аліментів з доходів боржника.

Що ще треба знати

Нагадаємо, якщо один із батьків не проживає разом із дитиною, він повинен сплачувати аліменти, розмір яких залежить від його доходу. Це стосується і військовослужбовців. Утім, воєнний стан в Україні вніс корективи у фінансові обов'язки громадян.

Ми також писали, що з 2024 року для багатодітних батьків змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер, якщо чоловік не платить аліменти хоча б за одну дитину протягом трьох місяців, він втрачає право на відстрочку від призову.

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