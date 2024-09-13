Алименты по боевым выплатам — особенности взыскания выплат на ребенка с военных

Военный с ребенком на руках. Фото: Depositphotos

В Украине, несмотря на войну, родители обязаны содержать ребенка до его совершеннолетия. Однако многие не знают, возможно ли взимать алименты с военнослужащих.

Об этом рассказывают специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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Финансовое обеспечение военнослужащих включает ежемесячные основные виды денежных выплат, в частности:

должностной оклад;

оклад за воинское звание;

надбавку за выслугу лет.

Кроме того, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты и единовременные денежные довольствия, среди которых:

надбавки;

доплаты;

вознаграждения.

"С военнослужащих удержание алиментов осуществляется со всех видов денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом", — пояснили специалисты.

Особенности принудительного взыскания алиментов с военного

Юристы отмечают, что в случае принудительного взыскания алиментов взыскатель имеет право в письменном виде обратиться к государственному или частному исполнителю с заявлением. В нем можно отметить, что должник мобилизован на военную службу, а также указать номер воинской части, если он известен.

Если же местонахождение воинской части неизвестно, исполнитель должен направить соответствующие документы в Министерство обороны Украины. После этого документы будут переданы в бухгалтерию воинской части, где продолжится взыскание алиментов с доходов должника.

Что еще нужно знать

Напомним, если родитель не проживает вместе с ребенком, он должен платить алименты, размер которых зависит от его дохода. Это касается и военнослужащих. Впрочем, военное положение в Украине внесло коррективы в финансовые обязанности граждан.

Мы также писали, что с 2024 года для многодетных родителей изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если мужчина не платит алименты хотя бы за одного ребенка в течение трех месяцев, он теряет право на отсрочку от призыва.