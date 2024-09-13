Алименты по боевым выплатам — особенности взыскания выплат на ребенка с военных

Алименты с военнослужащих — особенности взыскания средств на ребенка в Украине
В Украине, несмотря на войну, родители обязаны содержать ребенка до его совершеннолетия. Однако многие не знают, возможно ли взимать алименты с военнослужащих.
Об этом рассказывают специалисты "Бесплатной юридической помощи".
Алименты на ребенка по боевым выплатам
Финансовое обеспечение военнослужащих включает ежемесячные основные виды денежных выплат, в частности:
- должностной оклад;
- оклад за воинское звание;
- надбавку за выслугу лет.
Кроме того, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты и единовременные денежные довольствия, среди которых:
- надбавки;
- доплаты;
- вознаграждения.
"С военнослужащих удержание алиментов осуществляется со всех видов денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом", — пояснили специалисты.
Особенности принудительного взыскания алиментов с военного
Юристы отмечают, что в случае принудительного взыскания алиментов взыскатель имеет право в письменном виде обратиться к государственному или частному исполнителю с заявлением. В нем можно отметить, что должник мобилизован на военную службу, а также указать номер воинской части, если он известен.
Если же местонахождение воинской части неизвестно, исполнитель должен направить соответствующие документы в Министерство обороны Украины. После этого документы будут переданы в бухгалтерию воинской части, где продолжится взыскание алиментов с доходов должника.
Что еще нужно знать
Напомним, если родитель не проживает вместе с ребенком, он должен платить алименты, размер которых зависит от его дохода. Это касается и военнослужащих. Впрочем, военное положение в Украине внесло коррективы в финансовые обязанности граждан.
Мы также писали, что с 2024 года для многодетных родителей изменили правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь, если мужчина не платит алименты хотя бы за одного ребенка в течение трех месяцев, он теряет право на отсрочку от призыва.
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