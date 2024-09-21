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Пенсия родственников погибших военных — какой размер выплат и кто имеет право получить

21 сентября 2024 08:41
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсия по потере кормильца — кто может получить выплаты после смерти военного
Церемония прощания с погибшим военнослужащим. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В случае гибели военнослужащего в Украине его партнеры и матери имеют право на получение пенсии по потере кормильца. Это пенсионное обеспечение для родственников погибших военнослужащих регулируется украинским законодательством, в частности, Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Размер пенсии по потере кормильца

Согласно положениям действующего Закона, матери и супруги военнослужащих, погибших во время прохождения службы или исполнения служебных обязанностей, могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет.

Для оформления пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Важно отметить, что по достижении 55 лет пенсия по потере кормильца назначается родителям и супругам независимо от продолжительности их страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:

  • 70% денежного довольствия погибшего назначается родителям (родителю) или супругам, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. При этом минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7800 грн.
  • 70% денежного довольствия погибшего выплачивается ребенку. Если детей больше одного, каждый получает по 50% денежного довольствия, но не менее 6100 грн на каждого ребенка.

Кто еще может получить пенсию

Кроме основных выплат родственники погибших военнослужащих имеют право на пенсию по потере кормильца, если отвечают следующим условиям:

  • Могут получать пенсию независимо от возраста согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (включая "шахтерские пенсии").
  • Имеют право на досрочную пенсию по возрасту: для мужчин — с 55 лет, для женщин — с 50 лет, при наличии страхового стажа 25 и 20 лет соответственно.
  • Имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.
  • Могут получать пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или пенсию для лиц с инвалидностью.

Что еще нужно знать

Напомним, дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

Мы также писали, что компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.

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