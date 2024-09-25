Военный объяснил, что будет с выплатами в 15 млн грн семьям погибших бойцов

Эвакуация раненых. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Размер компенсации за гибель военнослужащих Сил обороны Украины во время военного положения остается неизменным и составляет 15 млн грн. Однако родственники отдельных погибших получат выплату в размере 2,27 млн грн.

Об этом сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" в Telegram.

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Что будет с выплатами 15 млн грн

"Сейчас начали разгонять, что вместо 15 млн грн семьи погибших получат 2,27 млн грн, но это неправильное толкование нормы права, ведь это две совершенно разные выплаты. Выплата в 15 млн грн за гибель военнослужащих так и остается, ее никто не отменял, не менял, все нормативно-правовые акты по этому вопросу остаются без изменений", — отметил он.

Бунятов отметил, что в законодательных актах до сих пор четко указано, что компенсация за гибель военнослужащего во время военного положения в результате выполнения боевых задач не может быть менее 15 млн грн. Эта норма закреплена в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кто получит 2,27 млн грн

Он отметил, что компенсацию в размере 2,27 млн грн получат родственники погибших, но не имевших статуса военнослужащего, при этом факт их гибели не обязательно должен быть зафиксирован во время военного положения.

"Постановление КМУ от 24.09.2024 №1090 регулирует вопрос выплату за гибель членов добровольческих формирований, правоохранительных органов и т.п., которые не выполняют боевые задачи в составе боевых подразделений в зоне боевых действий и не обязательно во время военного положения. Вот уже та самая новая выплата в 2,27 млн грн", — говорится в сообщении.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство изменило порядок и суммы единовременных денежных выплат для некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Речь идет о выплате помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и отпоре агрессии Российской Федерации против Украины в отдельных случаях.

Мы также писали, что Кабинет министров Украины обновил правила выплат единовременного пособия в случае инвалидности или гибели военных от войны. Теперь процедура подачи заявления на получение таких средств будет упрощена.