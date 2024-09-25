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Кабмін змінив суми виплат у разі загибелі або поранення військових

25 вересня 2024 09:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суми виплат у разі поранення або загибелі військових у 2024 році
Урядовці на зібранні. Фото ілюстративне: Кабінет міністрів України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Уряд змінив порядок та суми одноразових грошових виплат для деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Йдеться про виплату допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України в окремих випадках, які описали в постанові.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 24 вересня 2024 р. № 1090.

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В якому випадку військові можуть отримати одноразову грошову допомогу

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

  • у випадку загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або ж з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • якщо особі встановили інвалідність — з дати, що вказана в довідці МСЕК;
  • у разі загибелі (смерті) для членів сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи. (2 млн 271 тис. грн)

Який зараз прожитковий мінімум та яка сума виплат можлива у разі інвалідності

Наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних
  • осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211 тис. грн);
  • 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних
  • осіб, — у разі встановлення інвалідності II групи (908 400 грн);
  • 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних
  • осіб, — у разі встановлення інвалідності III групи (757 000 грн).

Як та куди подати заяву на оформлення одноразової грошової допомоги

Заяву можна подати до Міністерства у справах ветеранів у паперовій формі. Окрім того, є можливість подання заяви через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або після того, як зʼявиться технічна можливість, це можна буде зробити через "Дію" чи єдиний державний реєстр ветеранів війни. 

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ та ветерани війни можуть безкоштовно вилікувати зуби в рамках дії пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я та стоматологічних клінік. 

Також ми пояснювали на які додаткові виплати мають право військові, які виконують певні бойові завдання. 

Кабінет міністрів виплати військові інвалідність гроші поранення

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