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Кабмин изменил суммы выплат в случае гибели или ранения военных

25 сентября 2024 09:38
Анастасия Постоенко - Редактор
Суммы выплат при ранении или гибели военных в 2024 году
Чиновники на собрании. Фото иллюстративное: Кабинет министров Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Правительство изменило порядок и суммы единовременных денежных выплат для некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Речь идет о выплате помощи участникам в АТО в Донецкой и Луганской областях и отпоре агрессии Российской Федерации против Украины в отдельных случаях, описанных в постановлении.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 24 сентября 2024 г. №1090.

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Единовременное пособие назначается и выплачивается:

  • в случае гибели (смерти) или признания безвестно отсутствующими лиц — с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим;
  • если лицу установили инвалидность – с даты, указанной в справке МСЭК;
  • при гибели (смерти) для членов семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (умерли) лица. (2 млн 271 тыс. грн).

Какой сейчас прожиточный минимум и какая сумма выплат возможна в случае инвалидности

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 гривен.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы инвалидности в следующих размерах:

  • 400 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных
  • лиц — в случае установления инвалидности I группы (1 млн 211 тыс. грн);
  • 300 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных
  • лиц — в случае установления инвалидности II группы (908 400 грн);
  • 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных
  • лиц — в случае установления инвалидности III группы (757 000 грн).

Как и куда подать заявление на оформление единовременного пособия

Заявление можно подать в Министерство по делам ветеранов в бумажной форме. Кроме того, есть возможность подачи заявления через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или после того, как появится техническая возможность, это можно будет сделать через "Дія" или единый государственный реестр ветеранов войны.

Напомним, военнослужащие ВСУ и ветераны войны могут бесплатно вылечить зубы в рамках действия пилотного проекта Министерства здравоохранения и стоматологических клиник.

Также мы объясняли, на какие дополнительные выплаты имеют право военные, выполняющие определенные боевые задачи.

Кабинет министров выплаты военные инвалидность деньги ранение

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