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Бійцям ЗСУ вилікують зуби безплатно — як записатись до стоматолога

25 вересня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Лікування та протезування зубів бійцям ЗСУ — як це зробити безплатно
Лікарі-стоматологи. Ілюстративне фото: pixels.com
Артем Кругленко - Редактор

В Україні почав діяти пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я та стоматологічних клінік, який допоможе бійцям ЗСУ та ветеранам безплатно вилікувати зуби. В проєкті вже бере участь майже 300 медзакладів України. 

Про подробиці запису на лікування повідомляють "Факти".

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В перелік послуг входить широкий спектр лікування зубів. В тому числі найскладніше —  протезування зубів. Повідомляється, що вже понад дві тисячі українських захисників скористувались цим проєктом.  

Найбільше законтрактованих із НСЗУ закладів охорони здоров’я — в Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. 

Хто з бійців ЗСУ може безплатно вилікувати зуби

Отримати комплексну стоматологічну допомогу безоплатно в межах програми медичних гарантій можуть:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Для того, щоб скористатися послугами, необхідно звернутися до медичного закладу, який входить до списку законтрактованих.

Перед тим слід отримати направлення від лікаря-стоматолога та підготувати пакет копій документів. Яких саме — можна дізнатися на сайті НСЗУ. Якщо виникли якісь питання, то до послуг українських героїв є контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Раніше ми повідомляли, що для військових ЗСУ запустили експериментальний проєкт, який дозволить їм спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці, яких захопили в полон, які зникли безвісти чи були інтерновані в нейтральні держави, мають всі права на виплати, які вони отримували б в лавах ЗСУ під час несення своєї служби. 

МОЗ ЗСУ ветерани НСЗУ лікування стоматолог

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