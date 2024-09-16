Як отримати виплати членам родини за зниклого чи полоненого бійця ЗСУ

Солдати ЗСУ та гроші. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські військовослужбовці, яких захопили в полон, які зникли безвісті чи були інтерновані в нейтральні держави мають всі права на виплати, які вони отримували б в лавах ЗСУ під час несення своєї служби. Проте їхні родичі та члени родини можуть отримати гроші за них при необхідності.

В нюансах виплат таким українським військовим розбиралась Судово-юридична газета.

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На які виплати можуть розраховувати такі бійці ЗСУ

Згідно із законом українські військовослужбовці, в тому числі вище перераховані, мають право отримувати:

посадового окладу за останнім місцем служби;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється в тому числі з додатковою винагородою в розмірі 100 тис. грн (на період дії воєнного стану)

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон, а також інтернування або зникнення безвісти.

Як отримати гроші родинам бійців ЗСУ

Члени сімей повинні звернутись із заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації). Також їм треба звернутись до районного ТЦК та подати необхідні документи, а саме:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це орган контролю і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспорта з такою відміткою);

довідку з реквізитами банку, на які буде перераховуватись грошове забезпечення.

ТЦК передає пакет документів до військової частини, де проходив службу військовослужбовець. Після цього командир розглядає документи протягом 15 днів та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті.

Якщо у виплаті відмовлено, то в рішенні має зазначатись причина відмови. Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.

Хто саме з родичів може отримати гроші

Виплата грошового забезпечення здійснюється таким членам сімей військовослужбовців: