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Зарплата бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших без вести — как получить деньги семье

16 сентября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Как получить выплаты членам семьи за пропавшего или пленного бойца ВСУ
Солдаты ВСУ и деньги. Фото: коллаж Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Украинские военнослужащие, захватившие в плен, пропавшие без вести или интернированные в нейтральные государства имеют все права на выплаты, которые они получали бы в рядах ВСУ во время несения своей службы. Однако их родственники и члены семьи могут получить деньги за них при необходимости.

В нюансах выплат таким украинским военным разбиралась Судебно-юридическая газета.

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По закону украинские военнослужащие, в том числе перечисленные выше, имеют право на получение:

  • должностного оклада по последнему месту службы;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

Выплата денежного довольствия членам семей осуществляется, в том числе с дополнительным вознаграждением в размере 100 тыс. грн (на период действия военного положения)

Выплата денежного довольствия осуществляется со дня захвата военнослужащих в плен, а также интернирование или пропасть без вести.

Как получить деньги семьям бойцов ВСУ

Члены семей должны обратиться с заявлением на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации). Также им нужно обратиться в районный ТЦК и подать необходимые документы, а именно:

  • копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
  • справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом орган контроля и имеют отметку в паспорте, — копия страницы паспорта с такой отметкой);
  • справка с реквизитами банка, на которые будет перечисляться денежное довольствие.

ТЦК передает пакет документов в воинскую часть, где проходил службу военнослужащий. После этого командир рассматривает документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в выплате.

Если в выплате отказано, то в решении должна указываться причина отказа. Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.

Кто именно из родственников может получить деньги

Выплата денежного довольствия осуществляется следующим членам семей военнослужащих:

  • жене (супруге), а в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (им);
  • или законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста);
  • также лицам, состоящим на содержании военнослужащих, или родителям равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

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