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Бійці ЗСУ та їхні родичі можуть оформити пільги на оплату ЖКП віддалено — як це зробити

21 вересня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Як бійцям ЗСУ та УБД оформити пільги онлайн
Оформлення пільг військовослужбовцем. Фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Для військових ЗСУ запустили експериментальний проєкт, який дозволить їм спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Але не всі захисники знають, як цим сервісом користуватись.  

Про всі нюанси повідомляє АрміяInform

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За інформацією цього інформаційного порталу, сьогодні можна подати лише одну спрощену заяву замість двох, як потрібно було раніше (про взяття на облік ветерана війни та про призначення пільги на житлово-комунальні послуги). 

Збір великої кількості даних тепер відбувається автоматизовано через взаємодію між державними реєстрами. Крім того, подавати заявку на отримання таких пільг можуть і члени родини бійця ЗСУ.

Хто може отримати пільги

Згідно із законом, право на пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги мають учасники бойових дій та особи, що отримали інвалідність внаслідок війни. Це стосується і тих, хто вже звільнився з лав ЗСУ.

Як віддалено оформити пільги

Для цього потрібно зайти на портал Пенсійного фонду України та авторизуватися там. В особистому кабінеті знайти розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати там пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
Ознайомитися з інформацією у вікні та натиснути "Продовжити".
Обрати пункт "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проектом".

Далі треба заповнити онлайн-форму про призначення пільги. Система має надавати підказки. Також потрібно з допомогою опції "Додати файл", прикріпити скановані копії документів, які підтверджують можливість надання пільги. Результат розгляду заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Наразі пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається в грошовій формі. За замовчуванням Пенсійний фонд може відкрити рахунок в Ощадбанку і повідомити про це пільговика. 

Загалом пільга передбачає такий процес — ви оплачуєте повні суми за житлово-комунальні послуги, які зазначені у платіжках. Але на картку вам надходять кошти у вигляді компенсації. 

Нагадаємо, в Україні чоловіків, які оновили дані в ТЦК, також можуть оштрафувати. Наразі під час перевірки військово-облікових даних з'ясовують також те, чи були вони оновлені у встановлений термін.

Раніше ми писали, хто має право накладати штрафи за порушення правил військового обліку. За роз'ясненнями юристів, лише начальник ТЦК має повноваження накладати такі штрафи. Поліція чи суд таких повноважень не мають.

комунальні послуги ЗСУ ЖКГ армія пільги війна в Україні

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