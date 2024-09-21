Как бойцам ВСУ и УБД оформить льготы онлайн

Оформление льгот военнослужащему. Фото: УНИАН

Для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, который позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но не все защитники Украины знают, как использовать этот сервис.

Обо всех нюансах сообщает АрмияInform.

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По информации этого информационного портала, сегодня можно подать только одно упрощенное заявление вместо двух, как требовалось ранее (о взятии на учет ветерана войны и о назначении льготы на жилищно-коммунальные услуги).

Сбор большого количества данных теперь осуществляется автоматизированно через взаимодействие между государственными реестрами. Кроме того, подавать заявку на получение таких льгот могут и члены семьи бойца ВСУ.

Кто может получить льготы

Согласно закону, право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют участники боевых действий и лица, получившие инвалидность в результате войны. Это касается и тех, кто уже уволился из рядов ВСУ.

Как удаленно оформить льготы

Для этого необходимо зайти на портал Пенсионного фонда Украины и авторизоваться там. В личном кабинете найти раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать там пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Затем нужно ознакомиться с информацией в открывшемся окне и нажать "Продолжить". После чего нужно выбрать пункт "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту".

Далее следует заполнить онлайн-форму о назначении льготы. Система должна давать подсказки. Также нужно с помощью опции "Добавить файл", прикрепить отсканированные копии документов, подтверждающих возможность предоставления льготы. Результат рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Теперь льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме. По умолчанию Пенсионный фонд может открыть счет в Сбербанке и уведомить об этом льготника.

В целом, льгота предусматривает такой процесс — вы оплачиваете полные суммы за жилищно-коммунальные услуги, указанные в платежках. Но на карту вам поступают средства в виде компенсации.

Напомним, в Украине мужчины, обновившие данные в ТЦК, также могут быть оштрафованы . В ходе проверки военно-учетных данных выясняют также, были ли они обновлены в установленный срок.

Ранее мы писали, кто имеет право налагать штрафы за нарушение правил военного учета . По разъяснениям юристов, только начальник ТЦК имеет полномочия налагать такие штрафы. У полиции или суда таких полномочий нет.