Лечение и протезирование зубов бойцам ВСУ — как это сделать бесплатно

Бойцам ВСУ вылечат зубы бесплатно — как записаться к стоматологу
В Украине начал действовать пилотный проект Министерства здравоохранения и стоматологических клиник, который поможет бойцам ВСУ и ветеранам бесплатно вылечить зубы. В проекте уже участвует почти 300 медучреждений Украины.
О подробностях записи на лечение сообщают "Факты".
Какие проблемы с зубами можно решить бесплатно
В список услуг входит широкий спектр лечения зубов. В том числе самое сложное — протезирование зубов. Сообщается, что уже более двух тысяч украинских защитников воспользовались этим проектом.
Больше всего законтрактованных из НСЗУ учреждений здравоохранения — в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Кто из бойцов ВСУ может бесплатно вылечить зубы
Получить комплексную стоматологическую помощь бесплатно в рамках программы медицинских гарантий могут:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.
Для того чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться в медицинское учреждение, которое входит в список законтрактованных.
Перед тем следует получить направление врача-стоматолога и подготовить пакет копий документов. Каких именно — можно узнать на сайте НСЗУ. Если возникли какие-то вопросы, то к услугам украинских героев есть контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Ранее мы сообщали, что для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, который позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, что украинские военнослужащие, захваченные в плен, пропавшие без вести или интернированные в нейтральные государства, имеют все права на выплаты, которые они получали бы в рядах ВСУ во время несения своей службы.
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