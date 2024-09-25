Лечение и протезирование зубов бойцам ВСУ — как это сделать бесплатно

Врачи-стоматологи. Иллюстративное фото: pixels.com

В Украине начал действовать пилотный проект Министерства здравоохранения и стоматологических клиник, который поможет бойцам ВСУ и ветеранам бесплатно вылечить зубы. В проекте уже участвует почти 300 медучреждений Украины.

О подробностях записи на лечение сообщают "Факты".

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В список услуг входит широкий спектр лечения зубов. В том числе самое сложное — протезирование зубов. Сообщается, что уже более двух тысяч украинских защитников воспользовались этим проектом.

Больше всего законтрактованных из НСЗУ учреждений здравоохранения — в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Кто из бойцов ВСУ может бесплатно вылечить зубы

Получить комплексную стоматологическую помощь бесплатно в рамках программы медицинских гарантий могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.

Для того чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться в медицинское учреждение, которое входит в список законтрактованных.

Перед тем следует получить направление врача-стоматолога и подготовить пакет копий документов. Каких именно — можно узнать на сайте НСЗУ. Если возникли какие-то вопросы, то к услугам украинских героев есть контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Ранее мы сообщали, что для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, который позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что украинские военнослужащие, захваченные в плен, пропавшие без вести или интернированные в нейтральные государства, имеют все права на выплаты, которые они получали бы в рядах ВСУ во время несения своей службы.