Выплаты военным до 20 тыс. грн — сколько получают бойцы за ранения или болезни

Эвакуация раненого военнослужащего. Фото: Генштаб ВСУ

Во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Ровно Виктор Шакирзян.

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Выплаты за ранения и болезни

Он отметил, что такие выплаты реализуются в Ровенской громаде. Согласно имеющимся данным, сейчас 54 военных, которые получили ранения, контузии, увечья или травмы, ожидают помощи в размере 20 тыс. грн. В то же время шести военнослужащим, получившим заболевание, назначена помощь в сумме 10 тыс. грн.

Что нужно для получения помощи

Согласно законодательству, чтобы оформить выплату, военнослужащий должен обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Чтобы получить помощь, вам понадобятся следующие документы:

Направление или заявление на проведение военно-врачебной комиссии. Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия. Собственно написано заявление о выплате единовременного пособия в связи с ранением или инвалидностью. Копия документа, подтверждающего причины и обстоятельства ранения, доказывающего, что военный получил ранения на поле боя, а не самостоятельно. Справка медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решения соответствующего военно-медицинского учреждения по признанию ранения. Справка медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности. Для рядового или сержантского состава – военный билет и его заверенная копия, а также справка о прохождении военной службы. Для офицеров – удостоверение или военный билет офицера запаса и его копия, а также выписка из послужного списка. Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до, во время и после прохождения военной службы. Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка военно-врачебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии. Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и заверенная копия Акта о несчастном случае. Удостоверение участника боевых действий и заверенная копия. Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, нужно предоставить удостоверение и его заверенную копию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военнослужащие, получившие ранения на войне, могут не получить денежные выплаты. Это может произойти по нескольким причинам.

Также мы сообщали, что недавно Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее повышение размеров денежных компенсаций для военных ВСУ в случае получения ранений и установления инвалидности I-III группы. Также были увеличены выплаты семьям в случае гибели военнослужащего, однако эти изменения не касаются боевых действий.