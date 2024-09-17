Виплати за поранення на війні — в яких випадках можуть відмовити

Військові можуть не отримати виплату за поранення — в яких випадках
Військовослужбовці, які отримали поранення на війні, можуть не отримати грошові виплати. Це може статися з кількох причин.
Про це повідомляє Армія Inform.
Виплати за поранення на війні
У разі поранення виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою зберігається на весь період лікування, але не більше ніж на 12 місяців. Це стосується як перебування в лікарні, так і відпустки для лікування.
При лікуванні за кордоном безперервним вважається весь період надання медпослуг, включно з переміщенням між закладами. Огляд для продовження лікування можна пройти дистанційно.
Кому можуть відмовити в отриманні виплат
Підставою для виплати є довідка про обставини травми (форма 5), яку надають у військовій частині. У ній має бути зазначено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. У виплаті можуть відмовити, якщо військовослужбовець:
- не використовував засоби індивідуального захисту;
- вчинив кримінальне правопорушення;
- навмисно завдав собі ушкоджень;
- перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Будь-який із цих пунктів є підставою для відмови у додатковій винагороді.
Зазначимо, що 100 тисяч гривень на місяць виплачують військовим, які отримали поранення під час захисту Батьківщини. Винагорода нараховується:
- під час стаціонарного лікування (в тому числі за кордоном);
- під час відпустки для лікування у разі тяжкого поранення.
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