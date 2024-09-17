Выплаты за ранения на войне — в каких случаях могут отказать

Военные могут не получить выплату за ранения — в каких случаях
Военнослужащие, получившие ранения на войне, могут не получить денежные выплаты. Это может произойти по нескольким причинам.
Об этом сообщает Армия Inform.
Выплаты за ранение на войне
В случае ранения выплата денежного довольствия по последней занимаемой должности сохраняется на весь период лечения, но не более чем 12 месяцев. Это касается как пребывания в больнице, так и отпуска по лечению.
При лечении за границей непрерывным считается весь период предоставления медуслуг, включая перемещение между учреждениями. Осмотр для продолжения лечения можно пройти дистанционно.
Кому могут отказать в получении выплат
Основанием для выплаты является справка об обстоятельствах травмы (форма 5), которая предоставляется в воинской части. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. В выплате могут отказать, если военнослужащий:
- не использовал средства индивидуальной защиты
- совершил уголовное правонарушение
- намеренно нанес себе повреждения
- находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Любой из этих пунктов является основанием для отказа в дополнительном вознаграждении.
Отметим, что 100 тысяч гривен в месяц выплачивают военным, получившим ранения при защите Родины. Вознаграждение начисляется:
- во время стационарного лечения (в том числе за границей);
- при отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.
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