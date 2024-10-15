Виплати військовим — хто має право на щомісячну доплату 50 тис. грн

Українські військові. Фото: General Staff

У 2024 році військовослужбовцям за певних умов виплачують щомісяця додатково до основного окладу по 50 тис. гривень. Відомо, хто з бійців може заробляти більше.

Про це повідомляє видання NV, посилаючись на заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил України.

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Хто з військових заробляє більше

Для того, щоб українському військовому мати право на додаткову доплату 50 тис. гривень, потрібно одночасно виконати три вимоги:

боєць має обіймати (можна тимчасово) посаду, яка за штатом військової частини входить у склад командування/штабу військової частини. Його посадові обов’язки передбачають: здійснення оперативного/бойового управління підрозділами на командному пункті військової частини. Також військовий має бути залучений до складу органів військового управління. Список відповідних органів затверджує Генеральний штаб або головнокомандувач;

командний пункт військової частини/органів військового управління має здійснювати управління військовими частинами чи підрозділами, які виконують воєнні дії у першому ешелоні оборони/наступу;

військовий виконує бойові/спеціальні завдання відповідно до бойового наказу чи розпорядження.

Як оформити доплату у 50 тис. грн

Для отримання додаткової виплати у 50 тис. гривень, потрібне:

документальне оформлення за відповідним наказом командира військової частини командних пунктів;

перевірка відповідності посад та обов’язків бійців, які претендують на виплату 50 тис. грн (важливо, щоб посада була в списку посад, які входять в командування та штаб військової частини, та щоб функціональними обов’язками було — здійснення управління підрозділами, які виконують бойові завдання).

"До прикладу, начальник стройової частини хоч і входить до штабу військової частини, проте управління підрозділами не здійснює, а тому навіть перебуваючи на командному пункті військової частини, яка веде активні бойові дії, права на виплату додаткової винагороди з розрахунку 50 000 не набуває", — пояснили в ЗСУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

Також ми повідомляли, що в Україні військовослужбовці, які отримали поранення на війні, можуть не отримати грошові виплати. Це може статися з кількох причин.