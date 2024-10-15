Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати бійцям у 2024 році — кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн arrow

Виплати бійцям у 2024 році — кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн

15 жовтня 2024 13:11
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати військовим — хто має право на щомісячну доплату 50 тис. грн
Українські військові. Фото: General Staff
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році військовослужбовцям за певних умов виплачують щомісяця додатково до основного окладу по 50 тис. гривень. Відомо, хто з бійців може заробляти більше.

Про це повідомляє видання NV, посилаючись на заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил України.

Читайте також:

Хто з військових заробляє більше

Для того, щоб українському військовому мати право на додаткову доплату 50 тис. гривень, потрібно одночасно виконати три вимоги:

  • боєць має обіймати (можна тимчасово) посаду, яка за штатом військової частини входить у склад командування/штабу військової частини. Його посадові обов’язки передбачають: здійснення оперативного/бойового управління підрозділами на командному пункті військової частини. Також військовий має бути залучений до складу органів військового управління. Список  відповідних органів затверджує Генеральний штаб або головнокомандувач;
  • командний пункт військової частини/органів військового управління має здійснювати управління військовими частинами чи підрозділами, які виконують воєнні дії у першому ешелоні оборони/наступу;
  • військовий виконує бойові/спеціальні завдання відповідно до бойового наказу чи розпорядження.

Як оформити доплату у 50 тис. грн

Для отримання додаткової виплати у 50 тис. гривень, потрібне:

  • документальне оформлення за відповідним наказом командира військової частини командних пунктів;
  • перевірка відповідності посад та обов’язків бійців, які претендують на виплату 50 тис. грн (важливо, щоб посада була в списку посад, які входять в командування та штаб військової частини, та щоб функціональними обов’язками було — здійснення управління підрозділами, які виконують бойові завдання).

"До прикладу, начальник стройової частини хоч і входить до штабу військової частини, проте управління підрозділами не здійснює, а тому навіть перебуваючи на командному пункті військової частини, яка веде активні бойові дії, права на виплату додаткової винагороди з розрахунку 50 000 не набуває", — пояснили в ЗСУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

Також ми повідомляли, що в Україні військовослужбовці, які отримали поранення на війні, можуть не отримати грошові виплати. Це може статися з кількох причин.

зарплати виплати ЗСУ гроші фінанси військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:02 Призначення Ляшка на посаду комбата — в ЗСУ офіційно прокоментували

13:55 ПФУ попередив про припинення виплат пенсій — як запобігти

13:53 Синоптик Діденко попередила українців про дощі та заморозки завтра

13:53 Однушка за 2 млн доларів — як виглядає найдорожча квартира в Одесі

13:47 На Курщині росіяни встановлюють "зуби дракона" на дорогах — почастішали ДТП

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:46 У Харкові очікуються дощі та туман — прогноз синоптиків на завтра

13:45 У РНБО спрогнозували, коли очікувати масованих ударів РФ по енергетиці

13:23 Навіщо обстрілюють Одесу — стала відома нова стратегія росіян

13:20 Наводив артилерію на свою бригаду — СБУ затримала зрадника

13:11 Виплати бійцям у 2024 році — кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн

14:02 Призначення Ляшка на посаду комбата — в ЗСУ офіційно прокоментували

13:55 ПФУ попередив про припинення виплат пенсій — як запобігти

13:53 Синоптик Діденко попередила українців про дощі та заморозки завтра

13:53 Однушка за 2 млн доларів — як виглядає найдорожча квартира в Одесі

13:47 На Курщині росіяни встановлюють "зуби дракона" на дорогах — почастішали ДТП

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:46 У Харкові очікуються дощі та туман — прогноз синоптиків на завтра

13:45 У РНБО спрогнозували, коли очікувати масованих ударів РФ по енергетиці

13:23 Навіщо обстрілюють Одесу — стала відома нова стратегія росіян

13:20 Наводив артилерію на свою бригаду — СБУ затримала зрадника

13:11 Виплати бійцям у 2024 році — кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова