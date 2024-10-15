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Выплаты бойцам в 2024 году — кому дают ежемесячно дополнительно 50 тыс. грн

15 октября 2024 13:11
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты военным — кто имеет право на ежемесячную доплату 50 тыс. грн
Украинские военные. Фото: General Staff
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году военнослужащим при определенных условиях выплачивают ежемесячно дополнительно к основному окладу по 50 тыс. гривен. Известно, кто из бойцов может зарабатывать больше.

Об этом сообщает издание NV, ссылаясь на заместителя начальника финансово-экономической службы одной из бригад Вооруженных сил Украины.

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Кто из военных зарабатывает больше

Для того, чтобы украинскому военному иметь право на дополнительную доплату 50 тыс. гривен, нужно одновременно выполнить три требования:

  • боец должен быть (можно временно) в должности, которая по штату воинской части входит в состав командования/штаба воинской части. Его должностные обязанности предусматривают осуществление оперативного/боевого управления подразделениями на командном пункте воинской части. Также военный должен быть вовлечен в состав органов военного управления. Список соответствующих органов утверждается Генеральным штабом или главнокомандующим;
  • командный пункт воинской части/органов военного управления должен осуществлять управление воинскими частями или подразделениями, выполняющими военные действия в первом эшелоне обороны/наступления;
  • военный выполняет боевые/специальные задания в соответствии с боевым приказом или распоряжением.

Как оформить доплату в 50 тыс. грн

Для получения дополнительной выплаты в 50 тыс. гривен требуется:

  • документальное оформление по соответствующему приказу командира воинской части командных пунктов;
  • проверка соответствия должностей и обязанностей бойцов, претендующих на выплату 50 тыс. грн (важно, чтобы должность была в списке должностей, входящих в командование и штаб воинской части, и чтобы функциональными обязанностями было осуществление управления подразделениями, выполняющими боевые задания).

"К примеру, начальник строевой части хоть и входит в штаб воинской части, однако управление подразделениями не осуществляет, а потому даже находясь на командном пункте воинской части, ведущей активные боевые действия, права на выплату дополнительного вознаграждения из расчета 50 000 не приобретает", — объяснили в ВСУ.

Что еще стоит знать

Напомним, во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь. Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в Украине военнослужащие, получившие ранения на войне, могут не получить денежные выплаты. Это может произойти по нескольким причинам.

зарплаты выплаты ВСУ деньги финансы военнослужащие

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