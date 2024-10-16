Когда украинские военные могут не получить боевые выплаты — основные случаи

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие могут дополнительно получать выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Это денежное довольствие называется "боевые выплаты". Однако бывают случаи, когда их не выплачивают.

Об этом сообщает АрмияInform в среду, 16 октября.

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Причины могут быть разными, однако свое право на такую выплату можно отстаивать в суде. В то же время есть основания, когда дополнительное вознаграждение на законных основаниях могут не начислить:

В случае самовольного оставления части или дезертирства — в таком случае прекращаются все выплаты;

в случае отстранения или отстранения от исполнения служебных обязанностей или должности;

в случае отказа выполнять боевые приказы (распоряжения) — выплата не начисляется за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира;

при употреблении алкогольных напитков или наркотических веществ;

в случае совершения других действий или за бездействие, за что судом принято решение о привлечении к ответственности;

в случае добровольной сдачи в плен или умышленного причинения телесных повреждений.

Напомним, в 2024 году военнослужащим при определенных обстоятельствах ежемесячно начисляют дополнительно к основной зарплате по 50 тысяч гривен. Определены, какие категории защитников могут получать более высокие выплаты.

Также во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на получение финансовой помощи. Размер таких выплат может достигать 20 тысяч гривен.