Зарплати в армії — за які успіхи на полі бою платять від 12 тис. до 243 тис. грн

Українські військові. Фото: GeneralStaff

Заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Доплати для мобілізованих бійців на передовій у певних випадках можуть сягати понад 243 тис. гривень.



Про це свідчать дані Міністерства оборони України.

Грошове забезпечення бійців у 2024 році

За інформацією відомства, мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних Силах України не може бути нижчим за суму у 20,1 тис. гривень.

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Окрім окладу, який залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності військової служби, військовий може отримувати ще додаткові винагороди за участь у бойових діях та бойові успіхи.

Також можуть отримати на полі бою винагороди у 30 тис. гривень, 50 тис. гривень та 100 тис. гривень.

Грошові заохочення за успіхи на полі бою

Бійцям передбачені доплати за знищену чи захоплену техніку противника. А саме за:

1. Корабель:

першого рангу — 243,6 тис. гривень;

другого рангу — 182,7 тис. гривень;

третього рангу — 121,8 тис. гривень;

четвертого рангу — 97,44 тис. гривень;

2. Бойовий літак (винищувач) — 121,8 тис. гривень;

3. Зенітний ракетний комплекс — 121,8 тис. гривень;

4. Реактивна система залпового вогню — 60,9 тис. гривень;

5. Тактичний ракетний комплекс, військовий літак — 54,81 тис. гривень;

6. Танк — 48,72 тис. гривень;

7. Наземна артилерія (самохідна) — 48,72 тис. гривень;

8. Бойовий вертольот — 48,72 тис. гривень;

9. Наземна артилерія (інше), військовий вертольот, протитанковий ракетний комплекс — 42,63 тис. гривень;

10. Бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина — 42,63 тис. гривень;

11. Інший літальний апарат (об'єкт), оснащений засобами ураження/спостереження (зокрема, безпілотного) — 36,54 тис. гривень;

12. Переносний зенітний ракетний комплекс — 30,45 тис. гривень;

13. Судно військового (допоміжне) забезпечення, водотоннажність понад 5 тис. тонн — 30,45 тис. гривень;

14. Судно військового (допоміжне) забезпечення, водотоннажність до 5 тис. тонн включно — 24,36 тис. гривень;

15. Військове авто (вантажне, спеціалізоване), малогабаритне судно бойового (розвідувального) призначення, військовий тягач, військова інженерна машина — 12,18 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовці, які виконують бойові завдання на фронті, отримують один із чотирьох видів доплат. Розмір доплати коливається від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця.

Також ми писали, що в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.