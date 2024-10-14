Нові доплати для ЗСУ - за що будуть отримувати військові

Гроші для військових. Фото: varta1

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на фронті, отримують один із чотирьох видів доплат. Розмір доплати коливається від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця.

Про це розповіла адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

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Чи впливають доплати на пенсію

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у військових діях на фронтах російсько-української війни, мають право на доплати до офіційної зарплати.

Ці доплати не впливають на майбутнє нарахування пенсії — вона буде обраховуватися лише із заробітної платні.

Чотири варіанти доплати — за що нараховуються

Доплати до зарплати військових, які воюють у складі бойових бригад, відрізняються за розміром — від 30 до 100 тисяч гривень — та підставами для їхнього нарахування.

Так:

30 тисяч гривень отримують військовослужбовці за виконання бойових завдань на фронті;

50 тисяч гривень — за виконання бойових завдань у складі органів військового управління, штабів і командування;

70 тисяч гривень — за виконання бойових завдань на першій лінії фронту;

100 тисяч гривень — під час перебування у зоні активних бойових дій чи під час лікування / реабілітації внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва (а також під час перебування у полоні).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який розмір зарплати буде у військових в жовтні.

Також ми повідомляли про те, коли починається нарахування зарплати мобілізованим військовослужбовцям.